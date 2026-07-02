Esquiar en Tierra del Fuego: una familia necesita $526.000 en Cerro Castor, aunque sigue por debajo de otros grandes centros del país

Con el inicio de la temporada de invierno, el costo de esquiar vuelve a quedar en el centro de la agenda turística y familiar. En Tierra del Fuego, Cerro Castor publicó para la temporada regular 2026 un pase diario de $155.000 para adultos y $108.000 para menores. En números concretos, una familia tipo integrada por dos adultos y dos chicos necesita $526.000 por día sólo para acceder a los medios de elevación.

El cálculo no incluye alquiler de equipos, indumentaria de nieve, traslado, clases, comida, bebidas ni otros consumos dentro del complejo. Es decir, se trata únicamente del valor de los pases para una día de esquí.

La cifra, por sí sola, marca un gasto importante para cualquier familia. Sin embargo, la comparación nacional muestra un dato que también debe ser tenido en cuenta: Cerro Castor no aparece entre los centros más baratos del país, pero queda por debajo de algunos de los grandes complejos invernales de Argentina.

En Las Leñas, una familia tipo necesita $648.000 por día en temporada alta, tomando como referencia $180.000 para mayores y $144.000 para menores. En Catedral y Chapelco, donde el pase diario esquiador tiene tarifa única de $160.000, el mismo grupo familiar debe destinar $640.000.

Frente a esos valores, los $526.000 diarios de Cerro Castor lo ubican por debajo de los centros más caros relevados. La comparación, de todos modos, no lo convierte automáticamente en una opción económica: el monto sigue siendo alto para una familia y representa apenas el punto de partida del gasto real.

Otros destinos de nieve muestran precios inferiores. En Cerro Bayo, una familia tipo necesita $486.600 por día en temporada alta. En Laderas, el centro de esquí del Cerro Perito Moreno, el cálculo llega a $407.000. En La Hoya, con tarifa única de $100.000, el gasto familiar se ubica en $400.000. Y en Batea Mahuida, una de las alternativas más accesibles de la Patagonia, el pase diario de temporada alta para no residentes es de $60.000, por lo que una familia tipo requiere $240.000.

Dentro de Tierra del Fuego, la comparación incorpora otro dato relevante. El Cerro Martial, en el área del Glaciar Martial, tiene un pase diario de $70.000 para turista esquiador y $35.000 para menor turista esquiador. Así, una familia de dos adultos y dos chicos necesita $210.000 por jornada. Para residentes fueguinos, con el descuento correspondiente, el pase diario cuesta $35.000 para adultos y $17.500 para menores, por lo que el mismo grupo familiar paga $105.000.

Pero esa diferencia no puede leerse de manera lineal. Cerro Castor tiene una escala muy superior: mayor cantidad de pistas, medios de elevación, sectores para distintos niveles, servicios, gastronomía, escuela, alquileres y una propuesta integral de centro de esquí. El Martial, en cambio, aparece como una alternativa más cercana, urbana y accesible, especialmente para residentes o familias que buscan una salida de nieve de menor costo.

En ese sentido, Castor resulta más caro que Martial, pero también ofrece una experiencia más amplia y diversa. La comparación sirve para mostrar las opciones disponibles en Tierra del Fuego, no para poner en el mismo nivel a dos centros con infraestructura, dimensión y objetivos distintos.

El mapa de precios deja una conclusión más equilibrada: Cerro Castor se ubica en una franja intermedia-alta. Es más accesible que Las Leñas, Catedral y Chapelco para una familia tipo, pero más caro que Cerro Bayo, La Hoya, Laderas y Batea Mahuida. Dentro de la provincia, Martial aparece como una alternativa de menor costo, aunque con una propuesta más acotada.