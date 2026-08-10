La Fueguina Rural y Ganadera fue distinguida por trabajo registrado, seguridad y protección de sus trabajadores

La empresa fueguina se convirtió en la primera de la Patagonia en obtener la Certificación Empresarial en Prácticas Laborales Sostenibles del RENATRE. El reconocimiento acredita el cumplimiento de pautas vinculadas con el trabajo registrado, la seguridad laboral, la capacitación, el respeto de los derechos de los trabajadores y la prevención del trabajo infantil y la explotación laboral.
De interés 10/08/2026ShelknamsurShelknamsur

La Fueguina Rural y Ganadera S.A. recibió la Certificación Empresarial en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) que entrega el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), convirtiéndose en la primera empresa de toda la Patagonia en alcanzar ese reconocimiento.

La certificación fue otorgada el 31 de julio y tiene carácter anual, voluntario y gratuito. Para concederla, el organismo evalúa la registración de los trabajadores, las condiciones de seguridad y salud, la capacitación, el respeto de los derechos laborales y las medidas destinadas a prevenir el trabajo infantil y distintas formas de explotación.

Con apenas 21 años, Erik Lechman es el encargado del establecimiento y lleva adelante diariamente la actividad rural junto a los trabajadores. Comparte las tareas y las exigencias propias del campo fueguino, integrado al funcionamiento cotidiano del establecimiento como uno más del equipo.

La administración está a cargo de Fernando Matic, quien explicó que las condiciones reconocidas por el RENATRE no comenzaron a aplicarse para acceder a la certificación, sino que ya formaban parte de la forma de trabajo de la empresa.

“Nosotros no empezamos a hacer las cosas para certificarnos; ya trabajábamos así. La certificación confirma que estamos haciendo las cosas como corresponde y también puede servir para que otros establecimientos se animen a recorrer este mismo camino”, señaló Matic.

El RENATRE es el organismo encargado de registrar y fiscalizar aspectos vinculados con el empleo rural y de promover mejores condiciones laborales dentro de la actividad.

Con la certificación obtenida por La Fueguina Rural y Ganadera, Tierra del Fuego se incorporó al grupo de provincias con empresas reconocidas bajo este programa y alcanzó, además, el primer antecedente de este tipo en toda la Patagonia.

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