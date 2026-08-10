La Fueguina Rural y Ganadera fue distinguida por trabajo registrado, seguridad y protección de sus trabajadores

La Fueguina Rural y Ganadera S.A. recibió la Certificación Empresarial en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) que entrega el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), convirtiéndose en la primera empresa de toda la Patagonia en alcanzar ese reconocimiento.

La certificación fue otorgada el 31 de julio y tiene carácter anual, voluntario y gratuito. Para concederla, el organismo evalúa la registración de los trabajadores, las condiciones de seguridad y salud, la capacitación, el respeto de los derechos laborales y las medidas destinadas a prevenir el trabajo infantil y distintas formas de explotación.

Con apenas 21 años, Erik Lechman es el encargado del establecimiento y lleva adelante diariamente la actividad rural junto a los trabajadores. Comparte las tareas y las exigencias propias del campo fueguino, integrado al funcionamiento cotidiano del establecimiento como uno más del equipo.

La administración está a cargo de Fernando Matic, quien explicó que las condiciones reconocidas por el RENATRE no comenzaron a aplicarse para acceder a la certificación, sino que ya formaban parte de la forma de trabajo de la empresa.

“Nosotros no empezamos a hacer las cosas para certificarnos; ya trabajábamos así. La certificación confirma que estamos haciendo las cosas como corresponde y también puede servir para que otros establecimientos se animen a recorrer este mismo camino”, señaló Matic.

El RENATRE es el organismo encargado de registrar y fiscalizar aspectos vinculados con el empleo rural y de promover mejores condiciones laborales dentro de la actividad.

Con la certificación obtenida por La Fueguina Rural y Ganadera, Tierra del Fuego se incorporó al grupo de provincias con empresas reconocidas bajo este programa y alcanzó, además, el primer antecedente de este tipo en toda la Patagonia.