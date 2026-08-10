El Mercado en tu Barrio volvió al Margalot con alimentos, productos de limpieza y juguetes a precios accesibles

La propuesta se realizó este domingo en el Polideportivo Carlos Margalot y reunió a productores, emprendedores y comerciantes de Río Grande. Las familias pudieron comprar alimentos y artículos de primera necesidad, mientras que por el Mes de las Infancias se sumaron juguetes a valores promocionales.
Río Grande 10/08/2026ShelknamsurShelknamsur

Una nueva edición de El Mercado en tu Barrio se desarrolló este domingo en el Polideportivo Carlos Margalot de Río Grande, con puestos de distintos rubros y una importante variedad de productos destinados al consumo familiar.

La jornada reunió a productores, emprendedores y comerciantes locales que ofrecieron alimentos, artículos de limpieza, artesanías y elaboraciones realizadas en la ciudad. Entre los puestos hubo pescadería, verdulería, carnicería, venta de pollos, huevos y distribuidoras.

En esta oportunidad, y en coincidencia con el Mes de las Infancias, también se incorporó la venta de juguetes a precios accesibles, como una alternativa para las familias que comenzaron a realizar sus compras para la celebración.

La actividad es impulsada por el Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana y busca generar un espacio de comercialización directa entre quienes producen y venden en la ciudad y los consumidores.

Además de facilitar el acceso a productos esenciales, la iniciativa permite que productores, emprendedores y comerciantes locales cuenten con un nuevo espacio de venta en un contexto económico que continúa afectando el consumo de las familias.

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