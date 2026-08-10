La Expo Emprendedoras reunió producción local y actividades para las infancias

La Casa de la Mujer fue escenario durante el fin de semana de una nueva edición de la Expo Emprendedoras, donde vecinos pudieron recorrer stands y adquirir productos elaborados por emprendedoras de Ushuaia. La propuesta se complementó con juegos y actividades gratuitas para los chicos.
Ushuaia10/08/2026ShelknamsurShelknamsur

Una nueva edición de la Expo Emprendedoras se realizó durante el fin de semana en la Casa de la Mujer de Ushuaia, con distintos puestos destinados a mostrar y comercializar productos de emprendimientos locales.

Durante las dos jornadas, vecinos y familias recorrieron los stands y tuvieron contacto directo con las emprendedoras, en un espacio pensado para ampliar las posibilidades de venta y difusión de sus trabajos.

La actividad coincidió con la edición por el Mes de las Infancias y contó con la Kermés Municipal “La Vida es una Sonrisa”, instalada en el ingreso del edificio con juegos y propuestas recreativas gratuitas para niños y familias.

La Expo Emprendedoras es impulsada por la Municipalidad de Ushuaia como un espacio de comercialización y promoción para emprendimientos de la ciudad, mientras que la kermés recorre barrios, establecimientos educativos e instituciones con diferentes actividades recreativas.

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