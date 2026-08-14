La otra cara de Tierra del Fuego: casi 8.000 personas no alcanzaban ni para comer y la canasta volvió a subir

La última medición oficial contabilizó 7.803 indigentes y 41.436 personas bajo la línea de pobreza en Ushuaia y Río Grande. Ahora, el INDEC informó que una familia tipo necesitó en julio $708.016 solamente para alimentarse y $1.564.716 para no ser considerada pobre. Mientras buena parte del oficialismo ya empieza a mirar cómo acomodarse políticamente de cara a 2027, miles de fueguinos siguen haciendo cuentas para saber si llegan a fin de mes.
 
 
 
Política14/08/2026 Mariano López

Los números tienen una particularidad: no pertenecen a una encuesta privada ni a una estimación opositora. Son datos oficiales.

En el segundo semestre de 2025, el INDEC estimó que 41.436 personas vivían debajo de la línea de pobreza en Ushuaia y Río Grande y que 7.803 se encontraban directamente en la indigencia. Esto último significa algo bastante más concreto que cualquier estadística: eran personas cuyos ingresos no alcanzaban siquiera para cubrir una alimentación básica.

La indigencia, además, había empeorado. Entre el primer y el segundo semestre de 2025 pasó del 3,4% al 4,3% de la población del aglomerado Ushuaia-Río Grande. En ese mismo período, la pobreza medida sobre personas pasó del 22,3% al 22,6%.

La nueva información publicada por el INDEC esta semana vuelve a poner el costo de vida en el centro de la escena. En julio de 2026, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $708.016 para cubrir únicamente la canasta alimentaria y $1.564.716 para superar la línea de pobreza. La canasta alimentaria aumentó 2,6% en un solo mes y acumuló una suba interanual del 37,4%.

Hay que hacer una aclaración: esos valores corresponden a la medición de canastas del Gran Buenos Aires y no constituyen una canasta específica de Tierra del Fuego. Tampoco permiten afirmar que actualmente continúen siendo exactamente 7.803 los indigentes fueguinos. La última fotografía oficial disponible para Ushuaia y Río Grande sigue siendo la del segundo semestre de 2025.

Pero esa aclaración estadística no modifica el dato político y social de fondo. En una provincia de menos de 200 mil habitantes, la última medición encontró a casi 8 mil personas sin ingresos suficientes para garantizarse la alimentación y a más de 41 mil debajo de la línea de pobreza.

Son números que también deberían ocupar un lugar en la agenda provincial. Porque detrás de cada anuncio, cada discusión presupuestaria y cada disputa entre Nación, Provincia y municipios existe otra Tierra del Fuego: la de quienes trabajan, pagan alquiler, llenan el changuito como pueden y hacen cuentas todos los meses para llegar.

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