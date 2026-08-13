Tierras nacionales: Saldías advirtió que sumar restricciones sin planificación puede terminar frenando el desarrollo de Ushuaia

La discusión por los terrenos nacionales ubicados en Ushuaia volvió este jueves al Concejo Deliberante, donde se analizaron cambios de zonificación sobre distintos predios de la ciudad.

Durante la reunión de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas, Marjorette Saldías puso el foco en un problema que Ushuaia arrastra desde hace años: la falta de tierra disponible y las dificultades cada vez mayores para acompañar el crecimiento de la ciudad.

“Una cosa es el título de propiedad y otra cosa es el destino y el uso que se le va a dar a las tierras”, señaló.

Saldías recordó que varios de los terrenos en discusión ya cuentan con zonificaciones que establecen controles, como Reserva de Expansión Urbana o Proyectos Especiales. A eso se suman las normas que ya protegen sectores costeros y fijan restricciones sobre determinadas áreas.

Su planteo fue evitar que, bajo la idea de proteger, se termine avanzando con restricciones que cierren cualquier posibilidad futura.

“Estamos permanentemente diciendo que no tenemos tierra, que necesitamos tierra”, remarcó durante la comisión.

Ese es uno de los puntos centrales del debate. Ushuaia necesita suelo para viviendas, calles, servicios, equipamiento e infraestructura. Si cada terreno disponible queda condicionado por nuevas prohibiciones, la ciudad puede terminar encerrándose sobre sí misma mientras continúa creciendo la demanda.

Saldías mencionó además que figuras como Proyectos Especiales ya fueron utilizadas para desarrollos urbanos en Ushuaia y permiten que, cuando exista una iniciativa concreta, sea analizada antes de avanzar.

La concejal también señaló que la preservación de la costa no parte de cero. Existen normas municipales y herramientas de planificación que ya establecen límites y resguardos sobre esos espacios.

Por eso, la discusión que llevó al Concejo no pasa por liberar terrenos ni por permitir cualquier tipo de desarrollo. Pasa por definir hasta dónde es razonable seguir sumando restricciones en una ciudad que, al mismo tiempo, reconoce que tiene cada vez menos tierra disponible.