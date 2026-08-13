Tierras nacionales: Saldías advirtió que sumar restricciones sin planificación puede terminar frenando el desarrollo de Ushuaia

La concejal de La Libertad Avanza Marjorette Saldías llevó a la Comisión de Planeamiento una discusión que va más allá de la propiedad de los terrenos nacionales: qué ciudad se quiere construir hacia adelante. Advirtió que Ushuaia ya tiene normas para proteger la costa y otros sectores sensibles, y planteó que sumar restricciones sin una mirada de conjunto puede dejar fuera de uso tierras que mañana podrían servir para viviendas, infraestructura o nuevos desarrollos.
Ushuaia13/08/2026ShelknamsurShelknamsur

La discusión por los terrenos nacionales ubicados en Ushuaia volvió este jueves al Concejo Deliberante, donde se analizaron cambios de zonificación sobre distintos predios de la ciudad.

Durante la reunión de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas, Marjorette Saldías puso el foco en un problema que Ushuaia arrastra desde hace años: la falta de tierra disponible y las dificultades cada vez mayores para acompañar el crecimiento de la ciudad.

“Una cosa es el título de propiedad y otra cosa es el destino y el uso que se le va a dar a las tierras”, señaló.

Saldías recordó que varios de los terrenos en discusión ya cuentan con zonificaciones que establecen controles, como Reserva de Expansión Urbana o Proyectos Especiales. A eso se suman las normas que ya protegen sectores costeros y fijan restricciones sobre determinadas áreas.

Su planteo fue evitar que, bajo la idea de proteger, se termine avanzando con restricciones que cierren cualquier posibilidad futura.

“Estamos permanentemente diciendo que no tenemos tierra, que necesitamos tierra”, remarcó durante la comisión.

Ese es uno de los puntos centrales del debate. Ushuaia necesita suelo para viviendas, calles, servicios, equipamiento e infraestructura. Si cada terreno disponible queda condicionado por nuevas prohibiciones, la ciudad puede terminar encerrándose sobre sí misma mientras continúa creciendo la demanda.

Saldías mencionó además que figuras como Proyectos Especiales ya fueron utilizadas para desarrollos urbanos en Ushuaia y permiten que, cuando exista una iniciativa concreta, sea analizada antes de avanzar.

La concejal también señaló que la preservación de la costa no parte de cero. Existen normas municipales y herramientas de planificación que ya establecen límites y resguardos sobre esos espacios.

Por eso, la discusión que llevó al Concejo no pasa por liberar terrenos ni por permitir cualquier tipo de desarrollo. Pasa por definir hasta dónde es razonable seguir sumando restricciones en una ciudad que, al mismo tiempo, reconoce que tiene cada vez menos tierra disponible.

Últimos artículos
foto_convertida (1)

La otra cara de Tierra del Fuego: casi 8.000 personas no alcanzaban ni para comer y la canasta volvió a subir

Mariano López
Política14/08/2026
La última medición oficial contabilizó 7.803 indigentes y 41.436 personas bajo la línea de pobreza en Ushuaia y Río Grande. Ahora, el INDEC informó que una familia tipo necesitó en julio $708.016 solamente para alimentarse y $1.564.716 para no ser considerada pobre. Mientras buena parte del oficialismo ya empieza a mirar cómo acomodarse políticamente de cara a 2027, miles de fueguinos siguen haciendo cuentas para saber si llegan a fin de mes.
 
 
 
MSALDIVIAS

Tierras nacionales: Saldías advirtió que sumar restricciones sin planificación puede terminar frenando el desarrollo de Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia13/08/2026
La concejal de La Libertad Avanza Marjorette Saldías llevó a la Comisión de Planeamiento una discusión que va más allá de la propiedad de los terrenos nacionales: qué ciudad se quiere construir hacia adelante. Advirtió que Ushuaia ya tiene normas para proteger la costa y otros sectores sensibles, y planteó que sumar restricciones sin una mirada de conjunto puede dejar fuera de uso tierras que mañana podrían servir para viviendas, infraestructura o nuevos desarrollos.
Te puede interesar
md - 2026-08-12T090252.357

Vuoto avanza con otra obra de pavimentación y adjudicó 25 cuadras de De Los Ñires

Shelknamsur
Ushuaia12/08/2026
El intendente de Ushuaia firmó el decreto que adjudica la segunda etapa de pavimentación de la calle De Los Ñires. Serán aproximadamente 25 cuadras y la obra incluirá cordón cuneta, badenes y bocacalles. Los trabajos comenzarán después de la veda invernal y serán financiados mediante el sistema de Contribución por Mejoras, con participación del Municipio y de los vecinos beneficiados.
Lo más visto
photo_5145483430815534202_y-1

Melella, el barco chino y el cuento de la épica: casi siete años para presentar como histórica una obligación básica

Mariano López
Política07/08/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego convirtió la llegada del equipamiento para la nueva central termoeléctrica de Ushuaia en una especie de gesta. Hubo “operativo histórico”, “un antes y un después”, videos, imágenes del puerto y hasta una despedida para el buque. Gustavo Melella gobierna la provincia desde diciembre de 2019 y transita su segundo mandato. Después de casi siete años, el problema no es que lleguen los equipos. El problema es pretender vender como una hazaña lo que debió formar parte de una política sostenida mucho antes de que el sistema energético alcanzara el nivel de deterioro actual.
Martin-Perez-11-de-Juliojpeg

Pérez endureció la interna del peronismo y habló de una “unidad de negocios”

Shelknamsur
Política12/08/2026
El intendente de Río Grande cuestionó la suspensión del encuentro que tenía previsto con los senadores nacionales que visitaron Tierra del Fuego y aprovechó el episodio para marcar diferencias dentro del peronismo provincial. Rechazó los acuerdos de cúpula, apuntó contra quienes hablan de unidad mientras mantienen silencio frente a la intervención del Puerto de Ushuaia y ratificó que Provincia Grande buscará ser una alternativa en 2027.
HOSPITALUSHUAIA

Di Giglio respaldó el cobro a extranjeros, pero advirtió que hasta 55 mil fueguinos no tienen obra social

Shelknamsur
Política13/08/2026
La ministra de Salud explicó que Tierra del Fuego ya cobra desde hace años las prestaciones a extranjeros no residentes que pueden pagarlas. Sin embargo, puso en perspectiva el impacto económico: durante el último verano el Hospital de Ushuaia recuperó unos $300 millones por seguros de extranjeros, mientras que solamente en insumos gasta entre $800 y $1.000 millones por mes. El mayor desafío sigue estando puertas adentro: entre 50.000 y 55.000 residentes de la provincia carecen de cobertura social.
MSALDIVIAS

Tierras nacionales: Saldías advirtió que sumar restricciones sin planificación puede terminar frenando el desarrollo de Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia13/08/2026
La concejal de La Libertad Avanza Marjorette Saldías llevó a la Comisión de Planeamiento una discusión que va más allá de la propiedad de los terrenos nacionales: qué ciudad se quiere construir hacia adelante. Advirtió que Ushuaia ya tiene normas para proteger la costa y otros sectores sensibles, y planteó que sumar restricciones sin una mirada de conjunto puede dejar fuera de uso tierras que mañana podrían servir para viviendas, infraestructura o nuevos desarrollos.
foto_convertida (1)

La otra cara de Tierra del Fuego: casi 8.000 personas no alcanzaban ni para comer y la canasta volvió a subir

Mariano López
Política14/08/2026
La última medición oficial contabilizó 7.803 indigentes y 41.436 personas bajo la línea de pobreza en Ushuaia y Río Grande. Ahora, el INDEC informó que una familia tipo necesitó en julio $708.016 solamente para alimentarse y $1.564.716 para no ser considerada pobre. Mientras buena parte del oficialismo ya empieza a mirar cómo acomodarse políticamente de cara a 2027, miles de fueguinos siguen haciendo cuentas para saber si llegan a fin de mes.
 
 
 