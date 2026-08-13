Río Grande realizó una nueva entrega de kits del programa Cobijar

El Municipio de Río Grande realizó una nueva jornada del programa Cobijar, una iniciativa que brinda acompañamiento durante el embarazo, el nacimiento y los primeros meses de vida.

El encuentro se desarrolló en el Museo Municipal Virginia Choquintel, donde se entregaron los Kits Cobijar, que contienen distintos elementos destinados a cubrir necesidades iniciales de los recién nacidos y sus familias.

Además de la entrega de los kits, la jornada incluyó actividades vinculadas al bienestar, el autocuidado y el acompañamiento durante la gestación.

Participaron equipos de las secretarías municipales de Género y Desarrollo Comunitario y de Salud, junto con la concejala Alejandra Arce.

El programa busca sostener una red de acompañamiento para las familias desde el embarazo y facilitar el acceso a recursos y servicios municipales durante una etapa especialmente importante