Río Grande realizó una nueva entrega de kits del programa Cobijar

El Municipio llevó adelante una nueva jornada destinada a acompañar a quienes atraviesan un embarazo y a sus familias. La actividad incluyó la entrega de elementos para los primeros meses del bebé y contó con la participación de equipos municipales de Salud y Desarrollo Comunitario.
 
Río Grande 13/08/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande realizó una nueva jornada del programa Cobijar, una iniciativa que brinda acompañamiento durante el embarazo, el nacimiento y los primeros meses de vida.

El encuentro se desarrolló en el Museo Municipal Virginia Choquintel, donde se entregaron los Kits Cobijar, que contienen distintos elementos destinados a cubrir necesidades iniciales de los recién nacidos y sus familias.

Además de la entrega de los kits, la jornada incluyó actividades vinculadas al bienestar, el autocuidado y el acompañamiento durante la gestación.

Participaron equipos de las secretarías municipales de Género y Desarrollo Comunitario y de Salud, junto con la concejala Alejandra Arce.

El programa busca sostener una red de acompañamiento para las familias desde el embarazo y facilitar el acceso a recursos y servicios municipales durante una etapa especialmente importante

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