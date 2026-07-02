Operativo Invierno: refuerzan la limpieza de veredas y accesos a edificios públicos

En medio de las condiciones propias de la temporada invernal, distintas áreas municipales reforzaron las tareas de limpieza y despeje en sectores de circulación peatonal, con el objetivo de reducir riesgos para los vecinos que transitan por la ciudad.
Ushuaia02/07/2026ShelknamsurShelknamsur

Los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, a través del área de Ambiente, en el marco del Operativo Invierno 2026 que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia.

Según se informó, las cuadrillas realizaron limpieza de veredas y aplicación de sal en puntos incluidos dentro del circuito prioritario, como complemento del trabajo que desarrolla la maquinaria vial en calles y arterias de mayor circulación.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, señaló que las tareas forman parte de un esquema articulado entre distintas áreas municipales. En ese sentido, explicó que el personal de Ambiente intervino en veredas de edificios públicos para facilitar el desplazamiento seguro de los vecinos.

La medida apunta a sostener la transitabilidad peatonal en días de nieve, hielo y bajas temperaturas, especialmente en sectores donde el estado de las veredas puede convertirse en un problema cotidiano para quienes deben circular a pie.

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