Pérez apuntó contra Nación por el impacto de las medidas económicas en Tierra del Fuego

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional por el impacto de sus medidas económicas en Tierra del Fuego y advirtió que la provincia necesita defender su industria, cuidar el empleo y abrir nuevas alternativas de desarrollo.

Las declaraciones se dieron en el marco del acto por el 216° aniversario de la Prefectura Naval Argentina, donde el mandatario municipal retomó uno de los reclamos centrales de la agenda fueguina: la recuperación de la administración del puerto de Ushuaia.

Pérez sostuvo que el puerto representa un activo estratégico para Tierra del Fuego y cuestionó que continúe intervenido, en un escenario donde la provincia necesita mayor capacidad de decisión sobre sus propios recursos. En ese sentido, planteó que el tema debe volver a formar parte de la agenda de diálogo con Nación, más allá de los cambios internos que viene atravesando el gabinete nacional.

El intendente también apuntó contra el Decreto 333/2025, la medida nacional que modificó el esquema arancelario para productos tecnológicos y que, según advirtió, golpea directamente sobre la producción electrónica fueguina. Para Pérez, la baja de aranceles a productos importados afecta a la industria local, al empleo y al entramado productivo de la provincia.

En ese marco, reclamó que el Gobierno nacional reconsidere la medida y revierta una decisión que, a su entender, perjudica a Tierra del Fuego en un momento especialmente delicado para la actividad industrial.

Otro de los puntos abordados fue la misión institucional realizada en China. Pérez defendió el viaje y lo vinculó con una estrategia de largo plazo para atraer inversiones, generar cooperación y diversificar la matriz productiva de Río Grande.

Según explicó, el trabajo con China comenzó hace más de dos años junto a las embajadas de ambos países y tuvo como objetivo abrir puertas para que empresas extranjeras puedan evaluar inversiones en Tierra del Fuego. Durante la visita se firmó un acuerdo de hermanamiento con una ciudad industrial del norte de China, con características productivas similares a Río Grande.

El intendente afirmó que la ciudad no puede quedarse inmóvil frente al deterioro del escenario económico nacional y remarcó que la búsqueda de inversiones no se limita a China, sino que también puede involucrar a Europa, Estados Unidos o cualquier país interesado en producir en la provincia, siempre bajo condiciones que no afecten la soberanía nacional.

En esa línea, destacó que Río Grande cuenta con infraestructura industrial instalada y mano de obra calificada, dos elementos que despertaron interés en empresas vinculadas a la fabricación de drones, equipamiento médico y tecnologías aplicadas a la producción agroindustrial bajo cubierta.

Pérez confirmó además que ya se iniciaron contactos para que empresarios chinos visiten Tierra del Fuego y conozcan de primera mano las posibilidades de inversión en la provincia.

El intendente también rechazó una eventual flexibilización laboral impulsada desde Nación. Si bien señaló que pueden discutirse mecanismos de modernización, advirtió que cualquier reforma que implique pérdida de derechos laborales agravaría la situación social y económica de los trabajadores fueguinos.

En el plano provincial, Pérez se refirió a la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno fueguino con el Municipio de Río Grande. Indicó que el atraso ronda los 35 días y que la deuda se ubica cerca de los 15 mil millones de pesos.

El mandatario municipal sostuvo que el Municipio continuará reclamando los fondos que corresponden a la ciudad por la vía institucional, sin promover conflictos innecesarios, pero con firmeza en la defensa de los recursos de los vecinos de Río Grande.

También reconoció que la caída de ingresos afecta la capacidad del Municipio para sostener obras, ampliar servicios y acompañar a las familias en un contexto económico cada vez más complejo.

En paralelo, Pérez solicitó formalmente a Camuzzi Gas del Sur que suspenda los cortes del servicio por falta de pago durante el invierno y que avance con mecanismos excepcionales de regularización para los hogares que atraviesan dificultades económicas.

El Municipio puso a disposición sus equipos sociales para colaborar en la identificación de los casos más vulnerables y trabajar junto a la empresa en una salida que evite dejar sin gas a familias riograndenses en plena temporada invernal.

Pérez remarcó que el gas es un servicio esencial en Tierra del Fuego y que los planes de financiación deben ser realmente posibles de cumplir para las familias afectadas por la suba de tarifas, la caída de la actividad y la pérdida de empleo.