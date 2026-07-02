Río Grande vuelve a reunirse en el Parque de los 100 Años para alentar a la Selección

La ciudad tendrá una nueva convocatoria popular para acompañar a la Selección Argentina en su partido frente a Cabo Verde. Será este viernes 3 de julio, desde las 19 horas, en el Parque de los 100 Años, con entrada libre y gratuita.
Mundo02/07/2026ShelknamsurShelknamsur

El Parque de los 100 Años volverá a convertirse este viernes en punto de encuentro para los vecinos y vecinas de Río Grande que quieran acompañar a la Selección Argentina en una nueva presentación.

La actividad comenzará a las 19 horas y será libre y gratuita para toda la comunidad. La propuesta apunta a reunir a las familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol en un espacio público pensado para compartir el partido y vivir juntos una nueva jornada mundialista.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca sostener el clima de encuentro que genera la Selección, con una convocatoria abierta para que los riograndenses puedan acercarse al parque y alentar a la Scaloneta frente a Cabo Verde.

El Parque de los 100 Años ya se consolidó como uno de los espacios elegidos por la ciudad para este tipo de actividades masivas, donde el deporte funciona también como excusa para ocupar el espacio público y fortalecer la vida comunitaria.

La propuesta se enmarca en las actividades impulsadas por el Municipio de Río Grande para que la comunidad pueda vivir el Mundial en un lugar común, con acceso gratuito y en un entorno preparado para el encuentro ciudadano.

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