Emprendedoras locales tendrán una nueva vidriera por el Mes de la Amistad

La Casa de la Mujer volverá a convertirse este fin de semana en un punto de encuentro para la producción local, con una nueva edición del Paseo de Emprendedoras, una propuesta pensada para recorrer stands, encontrar regalos y acompañar el trabajo de mujeres que desarrollan sus propios proyectos en la ciudad.
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La actividad se realizará el sábado 4 y domingo 5 de julio, de 15 a 20 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer, ubicado en Maipú 1120. La entrada será libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, emprendedoras locales ofrecerán productos artesanales de distintos rubros, entre ellos gastronomía, diseño, indumentaria, textiles, decoración, gráfica y cosmética natural. La edición tendrá como eje el Mes de la Amistad, por lo que se presentarán opciones orientadas a quienes buscan regalos originales y, al mismo tiempo, apoyar la producción fueguina.

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano remarcaron que el Paseo de Emprendedoras funciona como una herramienta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, visibilizar sus trabajos y generar espacios concretos de comercialización.

La secretaria Verónica Maestro sostuvo que el espacio representa “una oportunidad concreta para que las mujeres puedan mostrar su trabajo, generar ingresos y seguir desarrollando sus proyectos”. Además, convocó a la comunidad a acercarse, recorrer los stands y acompañar el trabajo de las emprendedoras locales.

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