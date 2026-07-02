Emprendedoras locales tendrán una nueva vidriera por el Mes de la Amistad
La actividad se realizará el sábado 4 y domingo 5 de julio, de 15 a 20 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer, ubicado en Maipú 1120. La entrada será libre y gratuita.
Durante ambas jornadas, emprendedoras locales ofrecerán productos artesanales de distintos rubros, entre ellos gastronomía, diseño, indumentaria, textiles, decoración, gráfica y cosmética natural. La edición tendrá como eje el Mes de la Amistad, por lo que se presentarán opciones orientadas a quienes buscan regalos originales y, al mismo tiempo, apoyar la producción fueguina.
Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano remarcaron que el Paseo de Emprendedoras funciona como una herramienta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, visibilizar sus trabajos y generar espacios concretos de comercialización.
La secretaria Verónica Maestro sostuvo que el espacio representa “una oportunidad concreta para que las mujeres puedan mostrar su trabajo, generar ingresos y seguir desarrollando sus proyectos”. Además, convocó a la comunidad a acercarse, recorrer los stands y acompañar el trabajo de las emprendedoras locales.
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