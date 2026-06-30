Río Grande cumple 105 años con una agenda de actividades durante todo julio

La programación comenzará el viernes 3 de julio con el Circuito Gastronómico, que se realizará durante los cuatro fines de semana del mes. La iniciativa tendrá noches temáticas dedicadas a cervecerías, confiterías, pizzas y pastas, y food trucks, con promociones, descuentos en comercios adheridos, espectáculos en vivo y un pasaporte digital para participar por sorteos.

Ese mismo viernes se inaugurará la muestra “Río Grande 105° Aniversario” en el Museo Municipal Virginia Choquintel, donde se exhibirán objetos e imágenes vinculados a la historia de la ciudad.

El sábado 4 se realizará una jornada abierta de aquagym para mayores de 18 años en el Natatorio Municipal Eva Perón, ubicado en Alberdi 645. Para participar será necesario inscribirse previamente y realizar una revisación médica en el natatorio, de lunes a viernes de 7 a 21.

También el sábado, a las 20:30, se lanzará la tercera edición del Festival de Bandas Escolares en la Casa de la Cultura, con participación del Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo, el Centro Polivalente de Artes y la Escuela Patricio O’Byrne de Estancia Cullen. La entrada será libre y gratuita.

Entre el 6 y el 13 de julio se desarrollarán las visitas guiadas “Conociendo el Motor Productivo de la Ciudad”, una propuesta orientada a acercar a los vecinos a distintos establecimientos productivos de Río Grande.

El sábado 11 de julio, día del aniversario de la ciudad, habrá presentaciones artísticas de danza y música en el Polideportivo Carlos Margalot, con participación de talleres municipales, colegios y artistas locales.

Ese mismo día, desde las 14, se realizarán dos kermesses de manera simultánea: una en el Polideportivo Carlos Margalot, ubicado en Prefectura Naval 670, y otra en el Gimnasio Margen Sur, en Wonska 490. Las actividades incluirán propuestas recreativas, deportivas y educativas, sorteos y muestras artísticas en vivo.

La agenda continuará el domingo 12 con una edición aniversario de Mercado en tu Barrio en el Polideportivo Carlos Margalot, desde las 11. El lunes 13 se realizará la Velada de Reconocimiento a la Trayectoria Laboral y Social de Mujeres.

Durante el receso invernal, del 20 al 23 de julio, la Orquesta Kayén y la Banda Municipal de Música ofrecerán conciertos infantiles en la Casa de la Cultura. El viernes 24, en tanto, habrá una noche de milonga en el Centro Cultural Alem, con entrada libre y gratuita.

Además, el área de Deportes llevará adelante distintas propuestas de invierno para todas las edades. También se desarrollará el “Pasaporte de Invierno”, con actividades recreativas, veladas artísticas y tardes de diversión para jóvenes en Espacio Joven AGP, ubicado en O’Higgins 791, y en Espacio Joven Zona Sur, en El Alambrador 204.

Durante todos los fines de semana de julio, el Paseo Canto del Viento será sede de la feria temática “Paseo Emprendedor 105 años”, con productos locales, propuestas gastronómicas y artistas en vivo.