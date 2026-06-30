El Municipio refuerza la asistencia a productores durante el invierno

El Municipio de Río Grande continúa con el programa de acompañamiento invernal destinado a establecimientos productivos de la ciudad, con el objetivo de reducir el impacto de las bajas temperaturas sobre la actividad local.
Río Grande 30/06/2026ShelknamsurShelknamsur

En ese marco, se concretó una nueva entrega de más de 103 metros cúbicos de recasco, un subproducto de la industria forestal utilizado para calefaccionar galpones, criaderos e invernaderos. El insumo permite sostener mejores condiciones para el bienestar animal, proteger cultivos y mantener la producción durante la temporada más compleja del año.

La asistencia incluye además la provisión de viruta para la confección de camas para animales, un recurso clave para preservar la higiene y el confort en establecimientos pecuarios, especialmente durante los meses de mayor humedad y frío.

Desde el Municipio señalaron que el programa se sostiene junto a sectores porcinos, avícolas y frutihortícolas, con asistencia técnica, controles sanitarios, visitas a establecimientos y herramientas orientadas a fortalecer la producción de alimentos en Río Grande.

La logística también forma parte del operativo. El Municipio se encarga de trasladar estos subproductos hasta la ciudad y distribuirlos entre los establecimientos que los requieren, en una época en la que el clima condiciona directamente el trabajo productivo.

La iniciativa incorpora además un criterio de aprovechamiento de recursos, ya que reutiliza subproductos de la industria forestal y los incorpora a la actividad productiva local. De esa manera, se busca dar respuesta al invierno fueguino y, al mismo tiempo, promover prácticas vinculadas a la economía circular

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