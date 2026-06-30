Un avión sanitario equipado y 100% operativo sigue sin poder operar desde el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

El avión pertenece a Heli Ushuaia, una empresa de capitales netamente fueguinos, y está listo para operar como aeronave sanitaria. El dato que vuelve más difícil de explicar la falta de respuesta del Gobierno de la Provincia es económico y sanitario: una derivación con un avión ambulancia que debe llegar desde Buenos Aires para buscar un paciente en Tierra del Fuego puede demorar entre nueve y doce horas hasta que la persona ingresa al centro asistencial, mientras que una aeronave basada en Ushuaia permitiría reducir tiempos y bajar de manera significativa el costo de cada operativo.
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La aeronave permanece en un hangar del Aeroclub de Ushuaia. Está equipada, habilitada y 100% operativa, pero no puede utilizar el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas. Desde hace diez años, la empresa solicita un espacio adecuado para funcionar desde la principal terminal aérea de la provincia, sin obtener una respuesta concreta del Gobierno de la Provincia.

El problema aparece en un punto concreto: el avión está listo, los pilotos están en Ushuaia y el equipamiento sanitario también. Lo que no aparece es la autorización para operar desde el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, en una provincia donde cada derivación médica implica tiempo, costos elevados y una logística compleja.

Según explicaron desde Heli Ushuaia, un operativo sanitario requerido desde Tierra del Fuego hacia Buenos Aires puede demandar, entre el llamado inicial, la coordinación médica, la preparación de la aeronave, el vuelo y el ingreso del paciente al centro asistencial, entre nueve y doce horas. Contar con una aeronave basada y operativa en Ushuaia permitiría acortar parte de ese proceso y evitar traslados previos que no suman a la urgencia.

También hay un dato económico. Al tratarse de un avión ya instalado en la provincia, con pilotos y equipamiento en la capital fueguina, un traslado podría resolverse con un tramo directo desde Tierra del Fuego hacia el destino requerido. Desde el sector privado sostienen que eso permitiría reducir de manera considerable el costo de cada operativo, frente a esquemas que dependen de aeronaves externas o de una logística más extensa.

La aeronave fue adquirida hace algunos años y luego sometida en Chile a una modificación integral. Cuenta con motores nuevos, aviónica de última generación y está preparada para aterrizar en pistas cortas y no preparadas, como superficies de grava o ripio. Actualmente está configurada como avión sanitario, con camilla certificada y las habilitaciones correspondientes ante la autoridad aeronáutica.

Heli Ushuaia trabaja en articulación con la Clínica San José, que aporta la parte médica y el equipo móvil. La empresa, por su parte, dispone de la aeronave, la estructura operativa aérea y la camilla sanitaria certificada. No se trata de una iniciativa en etapa de anuncio, sino de una inversión ya realizada y disponible.

El avión puede trasladar pacientes desde Ushuaia hacia distintos puntos de la Patagonia, Buenos Aires y otros destinos que requieran evacuaciones de alta complejidad. También cuenta con autonomía para operaciones vinculadas con la región antártica, siempre dentro de las autorizaciones, condiciones y permisos que exige ese tipo de vuelos.

El punto también toca una discusión estratégica: Tierra del Fuego tiene una ubicación clave frente a la Antártida y necesita fortalecer su logística sanitaria. Sin embargo, una aeronave privada instalada en Ushuaia, operativa y disponible, sigue sin poder utilizar el aeropuerto internacional de la capital fueguina.

La empresa opera desde hace dos décadas en el viejo aeropuerto de Ushuaia. Pero ese espacio no resulta adecuado para una aeronave sanitaria de estas características. Allí no puede operar de noche y, durante el invierno, las condiciones de pista pueden verse afectadas por la nieve, lo que limita o directamente impide la actividad.

“Hace diez años que venimos pidiendo al Gobierno de la Provincia que nos ceda un espacio en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, pero nunca obtuvimos ninguna respuesta”, señalaron desde Heli Ushuaia.

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El contraste político es evidente. Mientras el estado real de la flota aérea oficial sigue sin una explicación pública completa, un avión privado, equipado, habilitado y listo para operar no encuentra lugar para funcionar desde el principal aeropuerto de la provincia. La discusión no pasa solamente por un hangar. También apunta a la capacidad del Estado para aprovechar recursos disponibles cuando pueden mejorar la respuesta ante emergencias.

En una provincia atravesada por la distancia, el clima, la insularidad y la necesidad permanente de derivaciones médicas, demorar la operación de una aeronave sanitaria privada no parece un tema menor. Cada hora cuenta cuando un paciente necesita llegar a un centro de mayor complejidad. Y cada decisión administrativa pesa cuando puede modificar el costo y el tiempo de una evacuación.

Ante la falta de una solución en Ushuaia, una de las alternativas sería trasladar el avión al aeropuerto de Río Grande, donde podría quedar hangarado y disponible. Pero esa salida también revela una paradoja: todos los pilotos, el personal y el equipamiento sanitario se encuentran en Ushuaia.

En caso de una emergencia originada en la capital provincial, primero deberían desplazarse hasta Río Grande para preparar la aeronave y recién después iniciar el vuelo hacia el destino requerido. Esa demora choca con el sentido mismo de un avión sanitario: acortar tiempos, acercar al paciente a un centro de mayor complejidad y reducir el margen de incertidumbre en situaciones críticas.

“Lamentablemente, todos nuestros pilotos y nosotros vivimos acá en Ushuaia, por lo cual nos llevaría un tiempo movernos hasta Río Grande para recién armar el avión y después salir a cualquier emergencia. Es un dilema”, explicaron desde la empresa.

Heli Ushuaia es una empresa de capitales netamente fueguinos. Su desarrollo comenzó hace 20 años con helicópteros vinculados al turismo, actividad que luego permitió incorporar un helicóptero bimotor y posteriormente este avión sanitario.

“Son todos capitales propios. Somos de acá, de toda la vida. Es una empresa netamente fueguina”, remarcaron.

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