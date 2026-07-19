Frío extremo: cómo proteger las cañerías

Ante las intensas heladas que atraviesa la ciudad, el Municipio de Río Grande difundió una serie de recomendaciones para prevenir daños en las instalaciones sanitarias domiciliarias y comerciales.

Desde Defensa Civil Municipal advirtieron que el congelamiento de las cañerías puede generar roturas, pérdidas de agua y cortes en el servicio. Por ese motivo, aconsejaron revisar periódicamente el estado de las conexiones para detectar a tiempo cualquier inconveniente.

Las autoridades también solicitaron mantener las veredas libres de hielo y escarcha. La medida busca reducir el riesgo de caídas y facilitar una circulación peatonal más segura durante los días de bajas temperaturas.

En cuanto al tránsito, recomendaron utilizar cubiertas con clavos o siliconadas cuando el estado de las calles y rutas lo requiera. Antes de emprender un viaje, también resulta necesario consultar el pronóstico meteorológico y verificar las condiciones de los caminos.

Las medidas forman parte del Operativo Invernal 2026 y se desarrollan en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 2941/11, destinada a reforzar la prevención y la seguridad de los vecinos durante la temporada invernal.

Ante una emergencia o la necesidad de solicitar asistencia, la comunidad puede comunicarse con Defensa Civil Municipal a través de la línea 103.