Frío extremo: cómo proteger las cañerías

Defensa Civil de Río Grande pidió reforzar los controles en viviendas y comercios para evitar el congelamiento de las instalaciones de agua. Las bajas temperaturas pueden provocar roturas, pérdidas e interrupciones en el suministro.
Río Grande 19/07/2026ShelknamsurShelknamsur

Ante las intensas heladas que atraviesa la ciudad, el Municipio de Río Grande difundió una serie de recomendaciones para prevenir daños en las instalaciones sanitarias domiciliarias y comerciales.

Desde Defensa Civil Municipal advirtieron que el congelamiento de las cañerías puede generar roturas, pérdidas de agua y cortes en el servicio. Por ese motivo, aconsejaron revisar periódicamente el estado de las conexiones para detectar a tiempo cualquier inconveniente.

Las autoridades también solicitaron mantener las veredas libres de hielo y escarcha. La medida busca reducir el riesgo de caídas y facilitar una circulación peatonal más segura durante los días de bajas temperaturas.

En cuanto al tránsito, recomendaron utilizar cubiertas con clavos o siliconadas cuando el estado de las calles y rutas lo requiera. Antes de emprender un viaje, también resulta necesario consultar el pronóstico meteorológico y verificar las condiciones de los caminos.

Las medidas forman parte del Operativo Invernal 2026 y se desarrollan en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 2941/11, destinada a reforzar la prevención y la seguridad de los vecinos durante la temporada invernal.

Ante una emergencia o la necesidad de solicitar asistencia, la comunidad puede comunicarse con Defensa Civil Municipal a través de la línea 103.

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