Río Grande acordó un aumento del 5% y elevó el piso salarial a $1,25 millones

El Municipio de Río Grande alcanzó un nuevo acuerdo con los gremios municipales para aplicar un incremento salarial del 5% sobre el sueldo básico, con carácter remunerativo y bonificable, y vigencia retroactiva al 1° de julio.

La negociación fue encabezada por el intendente Martín Perez, acompañado por el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto. Por el sector sindical participaron representantes de ATE, UPCN, ASOEM y ATSA.

Según informó el Ejecutivo municipal, con este nuevo tramo la recomposición salarial acumulada durante 2026 alcanza el 15%. El aumento se aplicará sobre la totalidad de los conceptos salariales y tendrá impacto en los haberes de los jubilados municipales y en las becas que dependen de la administración local.

El acuerdo también establece nuevos pisos salariales. Los trabajadores que cuenten con título secundario percibirán un mínimo de $1.250.000, mientras que para quienes no tengan esa acreditación el ingreso mínimo quedará fijado en $1.150.000.

Desde el Municipio señalaron que la mejora fue definida a partir de una planificación financiera destinada a sostener la recomposición de los ingresos sin afectar la prestación de los servicios públicos ni el funcionamiento cotidiano de la administración.

Perez sostuvo que la prioridad de la gestión es preservar los recursos municipales y reconocer el trabajo de los empleados en un escenario económico atravesado por la caída de la actividad y la reducción de los ingresos públicos. También remarcó la continuidad de las negociaciones con las organizaciones gremiales como mecanismo para definir la política salarial.