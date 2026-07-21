Reforzaron la limpieza y el despeje de hielo en distintos barrios de Ushuaia

Las cuadrillas municipales intervinieron en veredas, escaleras, plazas y sectores de circulación prioritaria. También asistieron a adultos mayores que no pueden retirar la nieve por sus propios medios.
Ushuaia21/07/2026ShelknamsurShelknamsur

En el marco del Operativo Invierno 2026, personal de la Dirección de Higiene Urbana realizó tareas de limpieza, despeje de nieve y remoción de hielo en distintos puntos de Ushuaia, con el objetivo de facilitar la circulación peatonal.

Los trabajos se concentraron en veredas de la zona norte, escaleras ubicadas en los barrios La Cantera y San Vicente, además de playones y plazas públicas. Las cuadrillas también intervinieron en el barrio Río Pipo, tanto en sectores del circuito prioritario como en inmediaciones del Puente de la Mujer.

En el centro de la ciudad, las tareas de limpieza y mantenimiento fueron desarrolladas de manera conjunta con la empresa Agrotécnica Fueguina.

El subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jesús Olivo, explicó que las acciones complementan el operativo invernal y contemplan la limpieza de veredas de adultos mayores que no pueden realizar esos trabajos por sus propios medios.

Durante la jornada también se programaron nuevos repasos en los sectores intervenidos, con dispersión de sal y despeje de hielo para reducir riesgos y mantener transitables los espacios públicos.

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