Río Grande refuerza el operativo para retirar hielo de calles y veredas

Las tareas municipales se concentran en las arterias de mayor circulación, los recorridos del transporte público y los sectores donde las bajas temperaturas provocaron acumulación de escarcha.
Río Grande 22/07/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande intensificó los trabajos de limpieza y acondicionamiento en distintos puntos de la ciudad ante la persistencia de bajas temperaturas y la formación de hielo sobre calles, veredas y espacios públicos.

El operativo está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos e incluye la remoción de escarcha en sectores afectados por pérdidas de agua, anegamientos y otras situaciones que favorecen el congelamiento de la calzada.

Las cuadrillas priorizan las principales arterias y los recorridos utilizados por el transporte público. Entre las zonas intervenidas se encuentran las avenidas San Martín, Prefectura Naval Argentina, Mariano Moreno, Islas Malvinas y Santa Fe, además de sectores de Chacra XIII.

Los trabajos también alcanzan distintos puntos de Margen Sur, el casco histórico y los barrios que requieren atención de acuerdo con las condiciones registradas durante cada jornada.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que las tareas continuarán mientras se mantengan las temperaturas bajo cero, con el objetivo de reducir los riesgos para automovilistas y peatones y sostener condiciones más seguras de circulación durante la temporada invernal.

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