Tierra del Fuego bajo alerta por frío extremo: la sensación térmica podría caer a 15 grados bajo cero
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para Tierra del Fuego durante este jueves 23 de julio.
Las condiciones más severas se concentrarán en la zona norte y centro de la provincia, donde los registros podrían descender hasta los 9 grados bajo cero, con una sensación térmica cercana a los -13 °C. Las máximas, además, permanecerían por debajo de cero durante gran parte de la jornada.
En Río Grande, las bajas temperaturas dominarán el día y aumentará la nubosidad con el correr de las horas. Para Ushuaia, en tanto, se prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas cercanas a los cero grados y registros negativos durante las primeras horas y la noche.
En el sector sur de la provincia, el frío estará acompañado por elevados niveles de humedad, precipitaciones en forma de nieve, neblina y posibles bancos de niebla. Estas condiciones podrían disminuir la visibilidad y favorecer la acumulación de hielo sobre calles, veredas y rutas.
Recomendaciones ante las bajas temperaturas
Desde Protección Civil aconsejaron evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre y utilizar varias capas de ropa para conservar el calor corporal.
También solicitaron reforzar el cuidado de niñas y niños, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas, considerados los sectores más vulnerables frente a episodios de frío intenso.
Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, las autoridades recordaron que los ambientes deben mantener una ventilación permanente, incluso durante las jornadas más frías. Los artefactos a gas deben ser revisados por profesionales matriculados y no deben utilizarse hornallas ni hornos como sistemas de calefacción.
Además, recomendaron mantener a las mascotas en espacios secos, cubiertos y protegidos de las bajas temperaturas.
Ante una emergencia, la población podrá comunicarse con el 911 o con la línea 103 de Protección Civil.