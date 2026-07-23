Casi 90 instituciones deportivas utilizaron espacios municipales en Ushuaia

Durante el primer semestre de 2026, clubes, asociaciones, escuelas y organizaciones accedieron a gimnasios, canchas y al natatorio municipal. Desde el Instituto Municipal de Deportes reconocieron que la infraestructura todavía no alcanza para cubrir toda la demanda existente.
Ushuaia23/07/2026ShelknamsurShelknamsur

Un total de 89 instituciones deportivas de Ushuaia utilizaron durante los primeros seis meses del año los distintos espacios administrados por el Municipio para realizar entrenamientos, competencias y actividades abiertas a la comunidad.

La asistencia comprendió a clubes barriales, asociaciones, escuelas deportivas y otras organizaciones que desarrollan propuestas para niños, adolescentes, adultos y personas mayores en gimnasios, canchas, el natatorio y otras instalaciones municipales.

A esa actividad se suman más de 20 Escuelas Deportivas Municipales, que cuentan con prioridad para el uso de la infraestructura y ofrecen propuestas gratuitas. Los establecimientos educativos provinciales también utilizan los gimnasios y la pileta para clases de Educación Física y otras prácticas.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, admitió que aún existen necesidades que no pueden ser cubiertas en su totalidad. No obstante, aseguró que el organismo busca sostener el funcionamiento y mantenimiento de los espacios en medio del actual escenario económico.

Desde el área municipal destacaron además la función de los clubes como ámbitos de formación, integración y acompañamiento para jóvenes y familias. También señalaron que el trabajo coordinado con las instituciones permite ampliar el acceso a la actividad física y fortalecer las propuestas deportivas en los barrios.

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