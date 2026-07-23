El Cono de Sombra volvió a reunir a cientos de familias sobre el hielo

Cientos de familias participaron de una tarde recreativa en la pista de patinaje del Cono de Sombra, donde niños y adultos aprovecharon las vacaciones de invierno para compartir distintas actividades al aire libre.

La jornada formó parte del programa municipal “Invierno Activo” y se desarrolló en el predio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Fe. Desde las 15 horas, vecinos de distintos sectores de la ciudad se acercaron para patinar y disfrutar de las condiciones que presentaba la superficie de hielo.

Además del ingreso a la pista, se dispusieron trineos y juegos recreativos para las infancias. La actividad incluyó una chocolatada caliente, en medio de las bajas temperaturas que se registran durante el receso invernal.

Antes de la apertura, el Municipio realizó tareas de acondicionamiento, llenado y seguimiento de la superficie congelada, con el objetivo de mantener el predio en condiciones para el desarrollo de las propuestas.

El cronograma continuará este jueves 23 y el sábado 25 de julio, a partir de las 15 horas. Las jornadas serán gratuitas y abiertas a toda la comunidad, mientras que desde la organización solicitaron a quienes asistan que lleven una taza para la chocolatada.

La iniciativa busca ofrecer alternativas de recreación durante las vacaciones y recuperar uno de los espacios invernales más tradicionales de Río Grande.