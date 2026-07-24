Jóvenes fueguinos y santacruceños impulsan una huerta comunitaria en Córdoba

La iniciativa reúne a unos 30 estudiantes que viven en la residencia “Ignacio Studer”. El espacio fue pensado para aprender sobre producción, compartir experiencias y fortalecer los vínculos entre quienes dejaron la Patagonia para continuar sus estudios.
De interés 24/07/2026ShelknamsurShelknamsur

La Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños “Ignacio Studer”, ubicada en Córdoba, puso en marcha una huerta comunitaria con la participación de estudiantes residentes. El proyecto comenzó a tomar forma durante este año, luego de buscar un lugar adecuado y definir la propuesta junto con los propios jóvenes.

Desde abril, la iniciativa cuenta con el acompañamiento del programa “Tu Huerta”, dependiente de la Secretaría General de Ambiente de la Provincia de Córdoba. A través de ese trabajo conjunto, el espacio recibe asistencia técnica, semillas, plantines y capacitaciones para avanzar con los cultivos.

La denominada “Huerta Joven” fue construida con el aporte de unos 30 residentes, que participaron tanto en la elaboración de las ideas como en las tareas necesarias para ponerla en funcionamiento. La propuesta busca que el lugar no quede limitado a la producción de alimentos, sino que también funcione como un punto de encuentro y aprendizaje colectivo.

Entre las próximas actividades está previsto un taller sobre cosecha y aprovechamiento de plantas aromáticas, una de las temáticas que mayor interés generó entre los participantes.

El proyecto también contempla la construcción de un “Invernadero Joven”, que permitirá proteger los cultivos y sostener la producción durante los meses de temperaturas más bajas. Además, estará destinado a encuentros, capacitaciones e intercambio de experiencias entre los estudiantes.

La huerta se suma así a las actividades que se desarrollan dentro de la residencia, donde jóvenes de Tierra del Fuego y Santa Cruz encuentran alojamiento y acompañamiento mientras cursan sus estudios en Córdoba.

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