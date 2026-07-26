Río Grande brindará herramientas para generar el primer ingreso

El Municipio de Río Grande realizará el tercer encuentro del ciclo “Rondas para Construir Futuro Juntas”, una iniciativa orientada a generar espacios de acompañamiento y brindar herramientas aplicables a la vida cotidiana.

La nueva jornada, denominada “Generar mi primer ingreso”, buscará que las participantes puedan identificar sus capacidades, conocimientos y experiencias, y analizar de qué manera pueden convertirse en oportunidades para impulsar un proyecto propio, comunitario o productivo.

Durante la actividad se trabajará mediante una modalidad participativa sobre el reconocimiento de habilidades, la elaboración de ideas y los primeros pasos necesarios para comenzar a planificar una iniciativa.

El encuentro se desarrollará el jueves 30 de julio, de 13:30 a 16, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520. La participación será gratuita y habrá un espacio destinado al cuidado de niñas y niños. Desde la organización también invitaron a llevar mate para compartir una merienda.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario. En las dos jornadas anteriores participaron más de 60 personas en cada encuentro y se abordaron contenidos vinculados con la valoración personal y la organización de la economía familiar.

Las interesadas podrán participar aunque no hayan asistido a las actividades previas. Para incorporarse deberán completar el formulario de inscripción difundido por el Municipio.