Pérez cuestionó a Milei por sus ataques a Lula: “Daña los intereses nacionales”

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó al presidente Javier Milei por los agravios dirigidos contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una actividad partidaria realizada en San Pablo.

“Insultar al presidente de Brasil, nuestro mayor socio comercial, un país con el que compartimos una larga frontera y al que nos unen el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro. ¿Cómo beneficia eso a la Argentina? ¿En qué ayuda eso al país?”, expresó Pérez a través de sus redes sociales.

El jefe comunal sostuvo que las intervenciones de Milei no representan una defensa de los intereses argentinos y vinculó su comportamiento con la búsqueda de repercusión internacional.

“Javier Milei dañando una y otra vez los intereses nacionales para conseguir dos líneas en medios del exterior. Eso sí, para los ingleses tiene muchos elogios”, agregó el intendente.

Las declaraciones presidenciales se produjeron durante el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para las elecciones presidenciales de Brasil. Milei participó del encuentro para respaldar al dirigente del Partido Liberal y volvió a intervenir directamente en la disputa política interna del país vecino.

Durante su discurso, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y lanzó expresiones ofensivas contra el Gobierno brasileño y sectores del progresismo latinoamericano. También criticó a la Justicia de ese país después de que no fuera autorizado a visitar a Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.