Río Grande cerró un ciclo de visitas a empresas y emprendimientos locales

El Municipio de Río Grande finalizó una nueva edición del ciclo “Conociendo el Motor Productivo Local”, una propuesta que permitió a vecinos recorrer industrias, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos de la ciudad.

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, tuvo como objetivo mostrar las diferentes actividades que forman parte del entramado económico local, desde proyectos que comenzaron a pequeña escala hasta firmas industriales que incorporan tecnología para mejorar sus procesos.

El cierre se llevó adelante en la planta de Vitalcan. Durante la visita, los asistentes observaron las distintas etapas de elaboración de alimentos húmedos para mascotas, los mecanismos de control de calidad y el equipamiento utilizado dentro del establecimiento.

También conocieron el sistema de economía circular aplicado por la empresa, que aprovecha subproductos provenientes de faenas realizadas en la ciudad y los reutiliza como insumos en nuevos procesos productivos. De esta manera, materiales que podrían convertirse en residuos son incorporados nuevamente a la cadena de producción.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que la propuesta buscó visibilizar las capacidades industriales construidas en Río Grande, junto con el crecimiento de nuevas actividades, pymes y emprendimientos.

Además, sostuvo que ampliar la matriz productiva no implica reemplazar a la industria instalada, sino incorporar nuevos sectores, fortalecer los existentes y generar mayores oportunidades laborales y económicas.

Cada recorrido concluyó en el Paseo Canto del Viento, donde los participantes pudieron conocer y adquirir productos elaborados por emprendedores y artesanos locales. Allí también funciona el Mercado del Atlántico, un espacio permanente de comercialización de producciones regionales.