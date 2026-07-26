Río Grande capacita a vecinos en navegación y seguridad náutica

El Municipio de Río Grande continúa desarrollando una capacitación en navegación destinada a brindar conocimientos básicos para desenvolverse de manera segura y responsable en el ámbito náutico.

La propuesta se lleva adelante en el Espacio Tecnológico, bajo la organización de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Escuela Municipal de Emprendedores. Durante las clases se trabajan aspectos vinculados con la normativa vigente, las medidas de seguridad, las maniobras, el reconocimiento de distintos tipos de embarcaciones y las buenas prácticas en el mar.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la actividad cuenta con una importante participación de vecinos interesados en adquirir herramientas para navegar y profundizar su relación con el entorno marítimo de Tierra del Fuego.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, sostuvo que la capacitación permite generar nuevas capacidades en una provincia rodeada por el mar y avanzar hacia un aprovechamiento seguro, responsable y productivo de sus recursos.

Además, planteó que la incorporación de conocimientos náuticos puede contribuir a la formación de nuevos perfiles laborales y ampliar las oportunidades vinculadas con una estrategia de desarrollo local que contemple al mar como uno de sus principales recursos.