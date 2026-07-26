Advierten por la formación de hielo negro en las calles de Ushuaia

Defensa Civil Municipal advirtió sobre los riesgos que representa la formación de hielo negro en las calles de Ushuaia y difundió una serie de recomendaciones para circular de manera segura durante la temporada invernal.

El fenómeno consiste en una delgada capa de hielo transparente que se forma sobre la calzada y suele ser difícil de detectar. Su presencia reduce considerablemente la adherencia de los neumáticos y aumenta la posibilidad de perder el control del vehículo.

El hielo negro puede generarse cuando la lluvia o la llovizna se congelan al entrar en contacto con el pavimento frío, por el congelamiento de nieve derretida o debido a la condensación de humedad sobre el asfalto helado.

Desde el organismo municipal recomendaron disminuir la velocidad, ampliar la distancia con otros vehículos y evitar aceleraciones, frenadas o cambios bruscos de dirección. La precaución debe reforzarse en puentes, curvas, sectores con sombra y lugares con escasa exposición solar, donde las placas de hielo pueden permanecer durante más tiempo.

En caso de atravesar una superficie congelada, se aconseja mantener la calma, retirar progresivamente el pie del acelerador y sostener firmemente el volante, sin realizar frenadas repentinas. Si el vehículo comienza a deslizarse, el conductor debe orientar suavemente la dirección hacia el sentido del desplazamiento hasta recuperar la adherencia.

También se recomendó evitar el uso del control de velocidad crucero, planificar los traslados con anticipación y respetar las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia, la comunidad puede comunicarse con Defensa Civil Municipal al número 103, disponible las 24 horas.