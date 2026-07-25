Río Grande realizará una nueva capacitación médica sobre atención primaria

La jornada estará destinada a profesionales que trabajan tanto en el sistema público como privado. Se abordarán contenidos vinculados con psiquiatría, otorrinolaringología y urología.
Río Grande 25/07/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande llevará adelante la segunda Jornada de Manejo de Especialidades en Atención Primaria de la Salud, una propuesta de capacitación organizada por la Secretaría de Salud junto con la Clínica CEMEP.

La actividad se realizará el sábado 1° de agosto, de 10 a 13 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520. Estará dirigida a médicos residentes, generalistas, clínicos, especialistas en medicina familiar y pediatras que desarrollan tareas en atención primaria, tanto en instituciones públicas como privadas.

Durante el encuentro se analizarán situaciones frecuentes que se presentan en los consultorios, con el objetivo de brindar herramientas que permitan determinar cuándo un caso puede ser tratado en el primer nivel de atención y en qué circunstancias corresponde realizar una derivación.

La capacitación contará con la participación del doctor Agustín Pérez, quien expondrá sobre psiquiatría; el doctor Joaquín Randón, encargado del módulo de otorrinolaringología; y el doctor Marcelo Oliva, quien desarrollará los principales aspectos relacionados con urología.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados y que los profesionales interesados deberán completar previamente el formulario de inscripción difundido por el Municipio.

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