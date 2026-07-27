Río Grande incorporó un nuevo sillón odontológico y completó la cobertura en sus cuatro centros municipales de salud

El Municipio de Río Grande incorporó un nuevo sillón odontológico en el Centro Municipal de Salud N.º 1, ubicado en el barrio Chacra II. Con la puesta en funcionamiento del equipamiento, los cuatro centros sanitarios municipales de la ciudad dispondrán de atención odontológica.

El intendente Martín Perez recorrió las instalaciones junto con el subsecretario de Salud, Agustín Perez, y destacó que la inversión permitirá ampliar las prestaciones y mejorar las condiciones en las que trabajan los profesionales.

Hasta el momento, el Centro Municipal de Salud N.º 1 era el único de los cuatro establecimientos que no contaba con un sillón odontológico. La incorporación permitirá incrementar la cantidad de turnos disponibles y evitar que los pacientes deban trasladarse hacia otros puntos de la ciudad para recibir atención.

El nuevo equipo dispone de tecnología destinada a mejorar la comodidad de los pacientes y la ergonomía de los odontólogos, además de facilitar la realización de procedimientos con mayor precisión, seguridad y eficiencia.

“Cada inversión que hacemos en equipamiento e infraestructura tiene un único objetivo: que nuestros vecinos reciban una atención de mayor calidad, más rápida y en mejores condiciones”, sostuvo el intendente durante la recorrida.

La instalación del sillón odontológico había sido anunciada a comienzos de 2026 como parte del programa de ampliación de los servicios municipales de salud. En esa oportunidad, la gestión local anticipó que buscaría garantizar cobertura odontológica en la totalidad de los centros sanitarios de la ciudad.

Una red sanitaria con presencia en los barrios

El Centro Municipal de Salud N.º 1 se encuentra sobre la calle Hermana Luisa Rosso 779 y brinda atención a vecinos de Chacra II y sectores cercanos. Además de los cuatro centros de salud, el sistema municipal cuenta con dispositivos especializados, entre ellos el Laboratorio de Análisis Clínicos, el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, el Centro de Especialidades Médicas y espacios destinados a salud mental, consumos problemáticos e infancias.

Según datos difundidos por el Ejecutivo local, durante 2025 la red municipal realizó alrededor de 275.000 atenciones en sus 15 dispositivos sanitarios. En ese período se destinaron más de $10.000 millones al funcionamiento, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las prestaciones.

Desde el Municipio señalaron que la demanda sobre el sistema público local continúa creciendo y que la incorporación de equipamiento busca reforzar la atención primaria y descentralizar los servicios.

“Hoy podemos decir que los cuatro centros municipales cuentan con atención odontológica. Esto significa más acceso y más cercanía para cada vecino”, afirmó Perez.