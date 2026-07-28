Río Grande ofrece talleres y asistencia gratuita para embarazadas y familias con niños de hasta tres años

La Municipalidad de Río Grande mantiene abiertas distintas propuestas gratuitas destinadas a personas gestantes y familias con niñas y niños de hasta tres años. Las actividades se concentran en Casa de María, un dispositivo municipal dedicado a la salud perinatal, la prevención y el acompañamiento durante los primeros años de vida.

La programación incluye talleres de yoga y gimnasia para personas gestantes, lactancia materna y preparación integral para la maternidad y paternidad. Las actividades buscan aportar información y herramientas para atravesar el embarazo, el nacimiento y los primeros meses de crianza.

El espacio también organiza rondas de juegos para bebés y niños de hasta tres años. Los grupos se conforman según las etapas del desarrollo, con propuestas adaptadas a las necesidades y capacidades de cada edad.

A esto se suma “Pequeños grandes logros”, una actividad destinada a acompañar el desarrollo durante el primer año de vida. La iniciativa permite trabajar sobre los cambios que atraviesan los bebés y brindar orientación a las familias.

Un espacio para madres y padres adolescentes

Dentro de la oferta funciona “Caminando juntos”, un espacio dirigido a personas gestantes, madres y padres adolescentes de hasta 21 años.

La propuesta ofrece acompañamiento y contención durante el embarazo y la crianza, en una etapa en la que pueden aparecer dificultades relacionadas con la continuidad educativa, el entorno familiar, el acceso a la salud y la organización cotidiana.

Casa de María también dispone de consultorías de lactancia y asesorías individuales sobre los principales hitos del desarrollo infantil. La atención personalizada permite abordar dudas específicas y orientar a las familias de acuerdo con cada situación.

Las actividades forman parte de las políticas municipales de cuidado de la primera infancia y promoción de derechos. Sin embargo, la información difundida no precisó los días y horarios de cada taller ni si existen cupos limitados o inscripción previa.

Las personas interesadas pueden acercarse a Casa de María, ubicada en Finocchio 2193, o comunicarse al teléfono 2964-537198 para consultar las condiciones de participación y la disponibilidad de las propuestas.