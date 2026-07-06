El Consejo Consultivo de la Mujer tendrá funcionamiento permanente y reuniones periódicas

La iniciativa prevé reuniones periódicas y un esquema de articulación permanente entre las instituciones que integran el Consejo, con el propósito de elaborar diagnósticos compartidos, coordinar acciones y brindar respuestas concretas a las problemáticas que atraviesan las mujeres de la ciudad.

Durante el encuentro, la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano presentó su nueva estructura funcional y un informe técnico sobre la realidad local. Además, representantes de organismos públicos, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y organizaciones sociales expusieron diagnósticos y propuestas para fortalecer el trabajo conjunto.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, señaló que el objetivo es transformar el Consejo en una mesa de trabajo estable, dejando atrás los encuentros esporádicos para avanzar hacia un espacio de planificación, seguimiento y evaluación permanente de las políticas públicas.

Desde el Municipio indicaron que el Consejo continuará reuniéndose de manera periódica para consolidar la articulación entre las distintas instituciones y fortalecer el diseño e implementación de políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres de Ushuaia.