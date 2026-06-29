Avanza una etapa clave en el Natatorio Olímpico de Río Grande

Con fondos propios, el Municipio de Río Grande continúa con los trabajos técnicos en el Natatorio Olímpico ubicado en el barrio Chacra II. La intervención se concentra en la sala de máquinas, considerada una de las áreas centrales para garantizar el funcionamiento integral del edificio.
Río Grande 29/06/2026ShelknamsurShelknamsur

Según se informó, ya se completó el armado de entrepisos técnicos y actualmente se avanza con el montaje de equipos fundamentales, entre ellos calderas, sistemas de calefacción y equipos de filtrado. Estos componentes permitirán el tratamiento y la climatización del agua, dos aspectos esenciales para la puesta en funcionamiento del natatorio.

De manera paralela, se ejecutaron trabajos vinculados a la seguridad del edificio, con la instalación de la red contra incendios en distintos sectores y el montaje de bombas destinadas al sistema integral de protección. También se realizaron adecuaciones en los circuitos eléctricos para soportar la demanda de los nuevos equipos técnicos.

En el sector de la pileta, las tareas incluyeron trabajos de aislación hidrotérmica en la fosa, una intervención necesaria para mejorar el comportamiento térmico y estructural del espacio. Además, se avanzó con la colocación de rejillas de desagüe y con tareas de revestimiento en áreas específicas del edificio.

La obra forma parte de uno de los proyectos de infraestructura deportiva más relevantes para Río Grande, aunque todavía no se informaron plazos concretos de finalización ni una fecha estimada para la habilitación del espacio.

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