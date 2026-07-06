El Juzgado Municipal de Faltas recicló más de 5.500 expedientes archivados

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de Ushuaia llevó adelante una nueva jornada de desnaturalización de expedientes, un procedimiento que permitió destinar al reciclaje alrededor de 5.500 causas que habían cumplido los plazos legales de conservación establecidos por la normativa vigente.
Ushuaia06/07/2026ShelknamsurShelknamsur

La actividad se desarrolló en la planta de la empresa local Pulpo, especializada en reciclaje de papel. En total, fueron procesadas 40 cajas de documentación, bajo la supervisión de la jueza administrativa municipal de Faltas, Silvina Oyarzún Santana, junto a la escribana municipal Pamela Demartín y personal de la Subsecretaría de Legal y Técnica.

Desde el organismo explicaron que la desnaturalización de expedientes forma parte de un proceso de depuración documental que se realiza una vez concluidos todos los controles administrativos y cumplidos los plazos de archivo. La medida permite optimizar el uso del espacio físico, mejorar la organización de la documentación y avanzar en la modernización de la gestión.

Además del objetivo administrativo, la iniciativa incorpora un componente ambiental, ya que todo el material es reciclado para su reutilización, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y promover prácticas de economía circular.

Las autoridades señalaron que este tipo de jornadas se desarrollan de manera periódica y forman parte de una política destinada a fortalecer la eficiencia del organismo, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los procedimientos legales para la conservación y disposición final de los expedientes.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.97190dec7aed7651.6f5f33383531305f6e6f726d616c2e6a7067

¿Qué aviones de la Provincia están en condiciones de volar? El informe que impulsa Lechman

Shelknamsur
Legislatura 28/06/2026
Mientras la Provincia necesita contar con capacidad de respuesta para vuelos sanitarios, rescates y emergencias en zonas complejas, el estado real de la flota aérea oficial sigue sin una explicación pública completa. En ese contexto, el legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno detalle qué aeronaves tiene, cuáles están operativas, quiénes las pilotean y en qué condiciones técnicas se encuentra la Dirección Provincial de Aeronáutica.
Martin-Perez-11-de-Juliojpeg

Pérez apuntó contra Nación por el impacto de las medidas económicas en Tierra del Fuego

Shelknamsur
Río Grande 01/07/2026
El intendente de Río Grande cuestionó el decreto que redujo a cero los aranceles para productos importados, advirtió sobre el golpe a la industria fueguina y volvió a reclamar que el puerto de Ushuaia regrese a la administración provincial. También rechazó una eventual flexibilización laboral y planteó la necesidad de suspender los cortes de gas durante el invierno.
36838-se-realizo-la-expo-emprendedoras-de-la-ciudad-en-la-casa-de-la-mujer (1)

Emprendedoras locales tendrán una nueva vidriera por el Mes de la Amistad

Shelknamsur
Ushuaia02/07/2026
La Casa de la Mujer volverá a convertirse este fin de semana en un punto de encuentro para la producción local, con una nueva edición del Paseo de Emprendedoras, una propuesta pensada para recorrer stands, encontrar regalos y acompañar el trabajo de mujeres que desarrollan sus propios proyectos en la ciudad.
md - 2026-07-02T125011.026

Esquiar en Tierra del Fuego: una familia necesita $526.000 en Cerro Castor, aunque sigue por debajo de otros grandes centros del país

Mariano López
De interés 02/07/2026
El pase diario en Cerro Castor cuesta $155.000 para adultos y $108.000 para menores, por lo que una familia tipo necesita $526.000 por jornada sólo en medios de elevación. En el Cerro Martial, el costo es menor: una familia turista paga $210.000 y, para residentes fueguinos, el valor baja a $105.000, aunque se trata de propuestas de distinta escala e infraestructura.
68

HeliUshuaia reclama un espacio en el aeropuerto y apunta contra la falta de gestión del Gobierno

Shelknamsur
Política02/07/2026
Roberto Valdés, titular de HeliUshuaia, aseguró que la empresa lleva diez años intentando avanzar con un proyecto para instalar un hub operativo en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas. La iniciativa apunta a fortalecer vuelos sanitarios, rescates y operaciones vinculadas a la Antártida, pero el empresario advirtió que no encuentra respuestas del Gobierno provincial.