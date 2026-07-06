El Juzgado Municipal de Faltas recicló más de 5.500 expedientes archivados

La actividad se desarrolló en la planta de la empresa local Pulpo, especializada en reciclaje de papel. En total, fueron procesadas 40 cajas de documentación, bajo la supervisión de la jueza administrativa municipal de Faltas, Silvina Oyarzún Santana, junto a la escribana municipal Pamela Demartín y personal de la Subsecretaría de Legal y Técnica.

Desde el organismo explicaron que la desnaturalización de expedientes forma parte de un proceso de depuración documental que se realiza una vez concluidos todos los controles administrativos y cumplidos los plazos de archivo. La medida permite optimizar el uso del espacio físico, mejorar la organización de la documentación y avanzar en la modernización de la gestión.

Además del objetivo administrativo, la iniciativa incorpora un componente ambiental, ya que todo el material es reciclado para su reutilización, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y promover prácticas de economía circular.

Las autoridades señalaron que este tipo de jornadas se desarrollan de manera periódica y forman parte de una política destinada a fortalecer la eficiencia del organismo, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los procedimientos legales para la conservación y disposición final de los expedientes.