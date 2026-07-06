Vuoto recibió al joven piloto Bautista Carvallo y destacó su compromiso con el deporte

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió al joven piloto Bautista Carvallo, quien continúa consolidando su trayectoria en el automovilismo deportivo y representa a la ciudad en distintas competencias.
Ushuaia06/07/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante el encuentro, el jefe comunal felicitó al deportista por su desempeño y resaltó el esfuerzo y la dedicación que demanda el desarrollo de una carrera en una disciplina altamente competitiva. También valoró el acompañamiento de su familia y de quienes forman parte de su equipo de trabajo.

Carvallo compartió con el intendente detalles de su presente deportivo, los desafíos de la temporada y los proyectos previstos para los próximos meses, en un contexto donde busca continuar creciendo dentro de la actividad.

Desde el Municipio señalaron que el encuentro formó parte de una política de acompañamiento a jóvenes deportistas que representan a Ushuaia en competencias provinciales y nacionales, destacando el deporte como una herramienta de formación, disciplina y desarrollo personal.

Vuoto reafirmó el compromiso de la gestión con el deporte local y sostuvo que el acompañamiento a los atletas constituye una inversión en el futuro de la ciudad, reconociendo el esfuerzo de quienes llevan el nombre de Ushuaia a distintos escenarios deportivos.

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