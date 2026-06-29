Salud descartó que la variante de hantavirus del crucero MV Hondius circule en Ushuaia

Los estudios realizados tras los casos detectados en pasajeros del crucero MV Hondius confirmaron que en Ushuaia no se encontró la variante vinculada al brote. El relevamiento identificó otra variante viral en roedores silvestres, aún bajo investigación, sin casos humanos asociados hasta el momento.
 
Ushuaia29/06/2026ShelknamsurShelknamsur

El Ministerio de Salud confirmó que la variante de hantavirus relacionada con los casos registrados en pasajeros del crucero MV Hondius no circula en Ushuaia, de acuerdo con los estudios de vigilancia realizados luego de que se reportaran contagios en personas que habían viajado en la embarcación que zarpó desde la capital fueguina en abril.

Según la información oficial, los análisis descartaron la presencia en la ciudad de la variante vinculada al brote del crucero. Además, los resultados se suman a otro dato relevante: el período de incubación de la enfermedad no sería compatible con los días de exposición en Ushuaia y el inicio de síntomas del caso índice.

El operativo de vigilancia se realizó entre el 18 y el 22 de mayo, con la participación del Ministerio de Salud de la Provincia, el Instituto Malbrán, el Ministerio de Producción y Ambiente y la Administración de Parques Nacionales. Durante el relevamiento fueron capturados 144 roedores de los géneros Abrothrix, Reithrodon y Rattus.

El estudio tampoco detectó ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, considerado el principal reservorio del virus Andes en las zonas endémicas de la Patagonia. En cambio, los análisis serológicos hallaron anticuerpos contra hantavirus en cinco ejemplares del género Abrothrix, lo que representa el 3,5% del total de roedores capturados.

La caracterización molecular permitió identificar una variante viral no descripta previamente, distinta de los hantavirus conocidos hasta ahora y diferente de la involucrada en los casos del MV Hondius. Hasta el momento, no se registraron casos humanos asociados a esa nueva variante, mientras continúa bajo investigación el rol de la especie Abrothrix como posible reservorio.

Desde Salud remarcaron que los resultados permitirán fortalecer la vigilancia ambiental y epidemiológica en Tierra del Fuego. En ese marco, se prevé incorporar el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia a la Red Nacional de Laboratorios de Hantavirus y sostener monitoreos periódicos de roedores silvestres para mejorar la capacidad de detección temprana.

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