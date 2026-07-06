Se registró un sismo en el pasaje Drake, se sintió en varios sectores de Ushuaia y Defensa Civil llevó tranquilidad

Pasadas  las 22:26 de este lunes, se registró un sismo en la zona del pasaje Drake que se sintió en varios sectores de Ushuaia y generó algo de preocupación por unos minutos. Sin embargo, desde la Municipalidad aclararon que no hay ningún riesgo para la ciudad y que no existe ninguna alerta vigente.
De interés 06/07/2026ShelknamsurShelknamsur

A través de la Secretaría de Gobierno, el Municipio explicó que, según la información disponible hasta ahora, el movimiento ocurrió bastante lejos de Ushuaia, por lo que no tuvo impacto en la zona sur de Tierra del Fuego.

Desde la Dirección de Defensa Civil comentaron que el evento se está monitoreando de forma constante junto con la Estación Astronómica Río Grande (EARG), con quienes siguen de cerca la actividad por si surge alguna novedad.

El temblor se sintió en distintos barrios de la ciudad, lo que llevó a que muchos vecinos hicieran consultas por redes sociales y otros medios. Aun así, las autoridades insistieron en que es una situación normal y que no hay riesgo para la población.

Por último, la Municipalidad recomendó a  los vecinos informarse solo a través de canales oficiales y recordó que, ante cualquier emergencia, están disponibles las líneas 103 de Defensa Civil y 911.

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