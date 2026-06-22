Tolhuin volvió a rugir con el Rally de la Nieve

El Rally de la Nieve volvió a colocar a Tolhuin dentro del calendario del deporte motor fueguino. La competencia, organizada por APITUR con el acompañamiento del Municipio, formó parte de la segunda fecha del Rally de la Nieve, en homenaje a Eduardo “Choco” Díaz, dentro del 31° Campeonato Fueguino de Rally – Autosur YPF.
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La actividad tuvo su largada simbólica el sábado en la Plaza Cívica y continuó el domingo con el desarrollo de la carrera en distintos tramos y en el autódromo, donde vecinos, familias y fanáticos del automovilismo acompañaron una jornada que volvió a darle movimiento deportivo y turístico a la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de eventos permite fortalecer el deporte motor y, al mismo tiempo, consolidar a Tolhuin como un punto estratégico para actividades deportivas, turísticas y comunitarias en el corazón de la isla.

En la categoría F, el primer puesto fue para el binomio Marcelo Álvarez–Pablo Medina; el segundo lugar quedó para Hugo Álvarez–Leo Coliagua; y el tercer puesto fue para Joaquín Medina–Ruth Guzmán.

En la categoría D, se impusieron Nico Chauel–Micaela Arias, seguidos por Cristian Koch–Javier Vargas y Mariano Preto–Gustavo De Robles. En tanto, en la categoría C1, el primer lugar fue para Alan Sankovic–Gaby Sankovic; el segundo para Mateo Soto–Jorge Soto; y el tercero para Emanuel Sosa–Luis Sosa.

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