Tolhuin volvió a rugir con el Rally de la Nieve
La actividad tuvo su largada simbólica el sábado en la Plaza Cívica y continuó el domingo con el desarrollo de la carrera en distintos tramos y en el autódromo, donde vecinos, familias y fanáticos del automovilismo acompañaron una jornada que volvió a darle movimiento deportivo y turístico a la ciudad.
Desde el Municipio destacaron que este tipo de eventos permite fortalecer el deporte motor y, al mismo tiempo, consolidar a Tolhuin como un punto estratégico para actividades deportivas, turísticas y comunitarias en el corazón de la isla.
En la categoría F, el primer puesto fue para el binomio Marcelo Álvarez–Pablo Medina; el segundo lugar quedó para Hugo Álvarez–Leo Coliagua; y el tercer puesto fue para Joaquín Medina–Ruth Guzmán.
En la categoría D, se impusieron Nico Chauel–Micaela Arias, seguidos por Cristian Koch–Javier Vargas y Mariano Preto–Gustavo De Robles. En tanto, en la categoría C1, el primer lugar fue para Alan Sankovic–Gaby Sankovic; el segundo para Mateo Soto–Jorge Soto; y el tercero para Emanuel Sosa–Luis Sosa.
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