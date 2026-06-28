Deporte invernal: Una propuesta para que los chicos cambien la pantalla por la nieve y la montaña

El Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia abrirá las inscripciones para una nueva edición de los Talleres de Invierno, una propuesta pensada para que las infancias puedan disfrutar de actividades deportivas y recreativas durante la temporada invernal.

La iniciativa se desarrollará durante los meses de julio y agosto e incluirá talleres de esquí alpino y actividades recreativas de montaña, en un entorno natural que forma parte de la identidad de la ciudad. El objetivo es promover hábitos saludables, acercar a los chicos al deporte y generar espacios de aprendizaje al aire libre.

Desde el IMD remarcaron que la propuesta busca ofrecer una alternativa concreta para que niñas y niños puedan vivir el invierno desde la experiencia, el movimiento y el contacto con la naturaleza, alejados por unas horas de la rutina diaria y de las pantallas.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó que los talleres representan una oportunidad para que las infancias conozcan y disfruten deportes propios de Ushuaia, en un marco de recreación, acompañamiento y aprendizaje.

Además, señaló que el Municipio trabaja para garantizar el acceso a propuestas deportivas de calidad, fortaleciendo la inclusión y el vínculo de las familias con los espacios naturales de la ciudad.

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