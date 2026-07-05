Río Grande prepara una agenda de invierno con actividades gratuitas para todas las edades

Entre las iniciativas se encuentra "JugArte en Invierno", un espacio recreativo para niñas y niños de 6 a 12 años que comenzará el 14 de julio en la Biblioteca El Muelle. Las inscripciones se realizarán a través del Portal Ciudadano del Municipio.

El Espacio Tecnológico funcionará como colonia de invierno entre el 13 y el 24 de julio, con talleres de robótica, programación, dibujo digital y edición de video destinados a infancias y jóvenes. Los cupos serán limitados y requerirán inscripción previa.

La programación también incluye propuestas para personas mayores en el Centro Municipal de Bienestar "Papa Francisco", donde se desarrollarán actividades físicas, recreativas y artísticas como yoga, pilates, literatura, pintura, talleres de memoria, tango y folclore.

Para jóvenes y adultos, la Casa de Jóvenes ofrecerá talleres de cocina recreativa, composición musical, construcción de terrarios, mindfulness, belleza y otras actividades durante el receso invernal. En paralelo, el área de Deportes pondrá en marcha "Tardes de juegos en familia", una propuesta abierta y sin inscripción previa que recorrerá distintos gimnasios y polideportivos de la ciudad.

La agenda cultural se completará con talleres para infancias y adolescentes en el Centro Cultural Alem, además de conciertos infantiles a cargo de la Orquesta Kayén y la Banda Municipal de Música entre el 20 y el 23 de julio. El cierre llegará el 24 de julio con una noche de milonga, con entrada libre y gratuita.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a seguir las redes oficiales para consultar el cronograma actualizado y las modalidades de inscripción de cada una de las actividades previstas para las vacaciones de invierno.