Río Grande prepara una agenda de invierno con actividades gratuitas para todas las edades

Durante el receso invernal, el Municipio de Río Grande desplegará una amplia agenda de actividades recreativas, culturales, deportivas y tecnológicas destinada a vecinos de todas las edades. La propuesta busca generar espacios de encuentro y brindar alternativas gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno en distintos puntos de la ciudad.
Río Grande 05/07/2026ShelknamsurShelknamsur

Entre las iniciativas se encuentra "JugArte en Invierno", un espacio recreativo para niñas y niños de 6 a 12 años que comenzará el 14 de julio en la Biblioteca El Muelle. Las inscripciones se realizarán a través del Portal Ciudadano del Municipio.

El Espacio Tecnológico funcionará como colonia de invierno entre el 13 y el 24 de julio, con talleres de robótica, programación, dibujo digital y edición de video destinados a infancias y jóvenes. Los cupos serán limitados y requerirán inscripción previa.

La programación también incluye propuestas para personas mayores en el Centro Municipal de Bienestar "Papa Francisco", donde se desarrollarán actividades físicas, recreativas y artísticas como yoga, pilates, literatura, pintura, talleres de memoria, tango y folclore.

Para jóvenes y adultos, la Casa de Jóvenes ofrecerá talleres de cocina recreativa, composición musical, construcción de terrarios, mindfulness, belleza y otras actividades durante el receso invernal. En paralelo, el área de Deportes pondrá en marcha "Tardes de juegos en familia", una propuesta abierta y sin inscripción previa que recorrerá distintos gimnasios y polideportivos de la ciudad.

La agenda cultural se completará con talleres para infancias y adolescentes en el Centro Cultural Alem, además de conciertos infantiles a cargo de la Orquesta Kayén y la Banda Municipal de Música entre el 20 y el 23 de julio. El cierre llegará el 24 de julio con una noche de milonga, con entrada libre y gratuita.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a seguir las redes oficiales para consultar el cronograma actualizado y las modalidades de inscripción de cada una de las actividades previstas para las vacaciones de invierno.

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