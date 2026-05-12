La Marcha Federal Universitaria también se sintió en Tierra del Fuego

La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo una fuerte expresión en Tierra del Fuego, con movilizaciones en Río Grande y Ushuaia. La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, sindicatos y organizaciones sociales, en el marco del reclamo nacional por el financiamiento del sistema universitario público.
 

 
 
 
Nacionales12/05/2026ShelknamsurShelknamsur

La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo este martes una fuerte expresión en Tierra del Fuego, con movilizaciones en Río Grande y Ushuaia, en el marco de la jornada nacional convocada por sectores vinculados a la educación superior pública.

En Río Grande, la concentración principal se realizó en la Plaza de las Américas, donde confluyeron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, sindicatos, jubilados, organizaciones sociales y agrupaciones políticas. La movilización comenzó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional y luego recorrió distintos sectores de la ciudad.

Durante la marcha se escucharon consignas en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Los manifestantes plantearon su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades, el esquema salarial del sector y el alcance de becas y programas de acompañamiento estudiantil.

En Ushuaia, la convocatoria también reunió a sectores universitarios, gremiales y sociales. La marcha se desarrolló en sintonía con las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país y tuvo como eje el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

Uno de los puntos mencionados durante la jornada fue la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional, cuya implementación forma parte del planteo realizado por las universidades y los sectores que acompañaron la convocatoria.

En el documento consensuado a nivel nacional, leído durante las distintas movilizaciones, las universidades públicas señalaron dificultades vinculadas al sostenimiento del sistema universitario y científico argentino, tanto en materia de funcionamiento como en salarios, investigación, asistencia estudiantil y condiciones académicas.

La jornada concluyó con actos y discursos en ambas ciudades fueguinas. Los participantes remarcaron la continuidad del reclamo y reivindicaron el carácter público, gratuito y federal de la universidad argentina.

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