Río Grande pagará un bono de $70 mil a 354 trabajadores de la salud municipal

El Municipio de Río Grande acordó con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) el pago de un bono extraordinario de $70.000 para 354 trabajadores de la Secretaría de Salud. La suma será abonada por única vez y tendrá carácter no remunerativo.
Río Grande 21/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El acuerdo fue alcanzado entre el intendente Martín Perez y la secretaria general de ATSA, Claudia Etchepare, en el marco del Día de la Sanidad. También participaron de la firma la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, y el subsecretario de Salud, Agustín Perez.

El beneficio alcanzará a profesionales, técnicos, auxiliares, ayudantes y demás empleados que cumplen funciones en los distintos establecimientos sanitarios dependientes del Municipio.

Según se informó oficialmente, los $70.000 son equivalentes al beneficio establecido a nivel nacional para el sector.

Perez vinculó la medida con el crecimiento que tuvo la estructura sanitaria municipal durante los últimos años. Indicó que en 2019 Río Grande contaba con siete espacios de salud pública bajo la órbita municipal y que actualmente funcionan 15.

El intendente también señaló que aumentó la cantidad de vecinos que recurren al sistema municipal y destacó el trabajo del personal para sostener la atención frente a esa mayor demanda.

Además del bono, se estableció que este 21 de septiembre será día inhábil para los trabajadores de la Secretaría de Salud Municipal con motivo del Día de la Sanidad.

El pago extraordinario alcanzará exclusivamente a los 354 agentes comprendidos en el acuerdo entre el Ejecutivo municipal y ATSA y, al tratarse de una suma no remunerativa y por única vez, no quedará incorporado a los salarios.

Últimos artículos
MUJER

Flexibilidad para el mejor servicio

Shelknamsur
De interés 21/09/2026
La portabilidad prepago permite cambiar de compañía de telefonía móvil sin dejar atrás el número que ya se utiliza. Que sea prepago es una gran ventaja porque ofrece la flexibilidad que otras alternativas no tienen. Es, además, una posibilidad relevante para quienes eligen este tipo de conectividad para mantener el control sobre cuánto gastan, sin recibir una factura fija a fin de mes ni asumir un compromiso de permanencia. 
Te puede interesar
Lo más visto
puerto (1)

Temporada de cruceros en riesgo: advierten que los conflictos en el Puerto pueden hacer que las navieras abandonen Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia14/09/2026
A pocos días del comienzo de una nueva temporada, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Ángel Brisighelli, lanzó una fuerte advertencia por la crisis que atraviesa el Puerto de Ushuaia: los conflictos internos, las amenazas de medidas de fuerza y la incertidumbre operativa podrían terminar alejando a las compañías de cruceros en las próximas temporadas.
MUJER

Flexibilidad para el mejor servicio

Shelknamsur
De interés 21/09/2026
La portabilidad prepago permite cambiar de compañía de telefonía móvil sin dejar atrás el número que ya se utiliza. Que sea prepago es una gran ventaja porque ofrece la flexibilidad que otras alternativas no tienen. Es, además, una posibilidad relevante para quienes eligen este tipo de conectividad para mantener el control sobre cuánto gastan, sin recibir una factura fija a fin de mes ni asumir un compromiso de permanencia. 