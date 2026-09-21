Río Grande pagará un bono de $70 mil a 354 trabajadores de la salud municipal

El acuerdo fue alcanzado entre el intendente Martín Perez y la secretaria general de ATSA, Claudia Etchepare, en el marco del Día de la Sanidad. También participaron de la firma la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, y el subsecretario de Salud, Agustín Perez.

El beneficio alcanzará a profesionales, técnicos, auxiliares, ayudantes y demás empleados que cumplen funciones en los distintos establecimientos sanitarios dependientes del Municipio.

Según se informó oficialmente, los $70.000 son equivalentes al beneficio establecido a nivel nacional para el sector.

Perez vinculó la medida con el crecimiento que tuvo la estructura sanitaria municipal durante los últimos años. Indicó que en 2019 Río Grande contaba con siete espacios de salud pública bajo la órbita municipal y que actualmente funcionan 15.

El intendente también señaló que aumentó la cantidad de vecinos que recurren al sistema municipal y destacó el trabajo del personal para sostener la atención frente a esa mayor demanda.

Además del bono, se estableció que este 21 de septiembre será día inhábil para los trabajadores de la Secretaría de Salud Municipal con motivo del Día de la Sanidad.

El pago extraordinario alcanzará exclusivamente a los 354 agentes comprendidos en el acuerdo entre el Ejecutivo municipal y ATSA y, al tratarse de una suma no remunerativa y por única vez, no quedará incorporado a los salarios.