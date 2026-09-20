Río Grande cerró la segunda edición del programa que muestra la producción local

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio en el marco del Mes de la Industria, tuvo como objetivo acercar a los vecinos a los procesos productivos que se desarrollan en la ciudad y mostrar experiencias vinculadas a la industria, la tecnología, los alimentos y los emprendimientos.

Durante esta edición se realizaron visitas a Vitalcan Com & Log, Electrofueguina, CJE Indumentaria, Cervecería Coirón, Plásticos de la Isla Grande (PIGSA) y RGA Alimentos.

Los recorridos permitieron observar distintas escalas de producción, desde firmas con trayectoria industrial hasta pequeñas y medianas empresas y proyectos que comenzaron como emprendimientos y posteriormente lograron ampliar su actividad.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que Río Grande mantiene una fuerte vinculación histórica con la industria, aunque consideró necesario avanzar también en la diversificación de su estructura económica.

En ese sentido, destacó la presencia de empresas y emprendimientos que incorporan tecnología, agregan valor a la producción y generan puestos de trabajo en la ciudad.

La última actividad se realizó en RGA Alimentos, en la Misión Salesiana, donde los participantes conocieron el proceso de elaboración local de alimentos y los proyectos vinculados al desarrollo de nuevas actividades productivas.

Con el cierre de esta segunda edición, el programa completó un nuevo circuito por distintos sectores del entramado económico de Río Grande, con el objetivo de mostrar qué se produce actualmente en la ciudad y cómo funcionan las empresas y emprendimientos locales.