Emprendedoras de Río Grande y Río Gallegos avanzan en una alianza para ampliar sus mercados

Durante el encuentro, Noelia Leiva, responsable de Daron Moda Sostenible de Río Grande, comenzó a trabajar en una alianza con Jennifer Haro, titular de El Mundo de Jufa, un emprendimiento de Río Gallegos dedicado a la confección de indumentaria para bebés y niños.

Las propuestas apuntan a públicos diferentes, pero complementarios. Mientras el emprendimiento santacruceño cuenta con un local comercial y concentra su producción en prendas infantiles, Daron Moda Sostenible trabaja principalmente con indumentaria para jóvenes y adultos.

La intención es avanzar en acciones conjuntas que permitan ampliar los canales de comercialización y llegar a nuevos clientes en distintos puntos de la Patagonia.

Leiva integra la Escuela Municipal de Emprendedores de Río Grande y participa habitualmente del Paseo Canto del Viento, uno de los espacios destinados a la comercialización de productos elaborados por emprendedores locales.

Desde el área de Desarrollo Productivo del Municipio destacaron que la experiencia busca que las capacitaciones y la participación en ferias puedan traducirse también en contactos comerciales y nuevos mercados.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, sostuvo que uno de los desafíos para las ciudades patagónicas es profundizar la integración regional y generar espacios donde productores y emprendedores puedan vincularse.

La experiencia entre los dos emprendimientos textiles representa uno de los resultados surgidos de esos encuentros y abre la posibilidad de extender la comercialización de productos fueguinos hacia otros mercados de la región.