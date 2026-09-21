Emprendedoras de Río Grande y Río Gallegos avanzan en una alianza para ampliar sus mercados

La participación de emprendedoras de Río Grande en la Expo Moda y Tendencia Patagonia, realizada recientemente en Río Gallegos, abrió una nueva instancia de vinculación comercial entre proyectos textiles de ambas ciudades.
De interés 21/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante el encuentro, Noelia Leiva, responsable de Daron Moda Sostenible de Río Grande, comenzó a trabajar en una alianza con Jennifer Haro, titular de El Mundo de Jufa, un emprendimiento de Río Gallegos dedicado a la confección de indumentaria para bebés y niños.

Las propuestas apuntan a públicos diferentes, pero complementarios. Mientras el emprendimiento santacruceño cuenta con un local comercial y concentra su producción en prendas infantiles, Daron Moda Sostenible trabaja principalmente con indumentaria para jóvenes y adultos.

La intención es avanzar en acciones conjuntas que permitan ampliar los canales de comercialización y llegar a nuevos clientes en distintos puntos de la Patagonia.

Leiva integra la Escuela Municipal de Emprendedores de Río Grande y participa habitualmente del Paseo Canto del Viento, uno de los espacios destinados a la comercialización de productos elaborados por emprendedores locales.

Desde el área de Desarrollo Productivo del Municipio destacaron que la experiencia busca que las capacitaciones y la participación en ferias puedan traducirse también en contactos comerciales y nuevos mercados.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, sostuvo que uno de los desafíos para las ciudades patagónicas es profundizar la integración regional y generar espacios donde productores y emprendedores puedan vincularse.

La experiencia entre los dos emprendimientos textiles representa uno de los resultados surgidos de esos encuentros y abre la posibilidad de extender la comercialización de productos fueguinos hacia otros mercados de la región.

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