Río Grande amplía su oferta universitaria con nuevas carreras de CAECE

El acuerdo fue suscripto por el intendente Martín Perez y el rector de la Universidad CAECE, Paulo Falcón, y apunta a ampliar las alternativas académicas disponibles en Río Grande. De la firma también participaron el legislador Matías Lapadula y el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro.

Las carreras estarán vinculadas, entre otras áreas, con administración, comercio, educación, innovación, salud y salud mental. Según se informó, la universidad ofrecerá sus propuestas con valores reducidos a partir del convenio y se prevé además implementar becas destinadas a jóvenes que decidan continuar sus estudios en la ciudad.

Ferro señaló que el objetivo es sumar posibilidades para quienes buscan formarse sin tener que trasladarse fuera de Tierra del Fuego. La nueva oferta se incorporará a las carreras que actualmente brindan universidades públicas y privadas con presencia en Río Grande.

Por su parte, Falcón destacó que CAECE cuenta con casi seis décadas de trayectoria y explicó que la llegada a la ciudad incluirá alternativas universitarias de distintos niveles, desde carreras de pregrado hasta propuestas de posgrado.

El convenio también contempla actividades conjuntas entre el Municipio y la universidad, intercambio de docentes y recursos, además del desarrollo de iniciativas académicas, científicas, culturales y de extensión.

El área de Educación municipal tendrá a su cargo la presentación formal de las carreras y la apertura del proceso de inscripción.