Vuoto planteó ante la Unión Europea la preocupación por el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, planteó ante el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, la preocupación de Tierra del Fuego por el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. El planteo se realizó durante el Foro de Cooperación “Escalando la Acción por la Biodiversidad”, desarrollado en Ushuaia.
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Durante su intervención, Vuoto vinculó la discusión ambiental con la situación del Atlántico Sur y advirtió sobre el posible impacto que podría generar la explotación impulsada por Navitas y Rockhopper en aguas próximas a las Islas Malvinas.

“Estamos muy preocupados los fueguinos y las fueguinas por el impacto ambiental que va a generar Navitas, la empresa israelí, y la empresa inglesa en la Cuenca Norte de Malvinas con el proyecto Sea Lion”, señaló el intendente.

Vuoto pidió además que el planteo fueguino sea llevado a los ámbitos internacionales y sostuvo que las decisiones vinculadas al desarrollo hidrocarburífero y sus consecuencias ambientales no pueden quedar al margen de la discusión internacional.

“Queremos que lleven nuestra preocupación, la preocupación de los fueguinos, de las fueguinas, de los argentinos y de las argentinas”, afirmó.

El encuentro también abordó políticas de biodiversidad, planificación urbana y desarrollo sostenible. En ese marco, el jefe comunal destacó el trabajo realizado junto a organismos internacionales, equipos científicos y organizaciones locales para generar información sobre flora, fauna, ecosistemas y humedales de Tierra del Fuego.

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