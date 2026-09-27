Vuoto planteó ante la Unión Europea la preocupación por el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

Durante su intervención, Vuoto vinculó la discusión ambiental con la situación del Atlántico Sur y advirtió sobre el posible impacto que podría generar la explotación impulsada por Navitas y Rockhopper en aguas próximas a las Islas Malvinas.

“Estamos muy preocupados los fueguinos y las fueguinas por el impacto ambiental que va a generar Navitas, la empresa israelí, y la empresa inglesa en la Cuenca Norte de Malvinas con el proyecto Sea Lion”, señaló el intendente.

Vuoto pidió además que el planteo fueguino sea llevado a los ámbitos internacionales y sostuvo que las decisiones vinculadas al desarrollo hidrocarburífero y sus consecuencias ambientales no pueden quedar al margen de la discusión internacional.

“Queremos que lleven nuestra preocupación, la preocupación de los fueguinos, de las fueguinas, de los argentinos y de las argentinas”, afirmó.

El encuentro también abordó políticas de biodiversidad, planificación urbana y desarrollo sostenible. En ese marco, el jefe comunal destacó el trabajo realizado junto a organismos internacionales, equipos científicos y organizaciones locales para generar información sobre flora, fauna, ecosistemas y humedales de Tierra del Fuego.