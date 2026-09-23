Refuerzan la limpieza de calles en Ushuaia por la acumulación de polvo tras el invierno

La Municipalidad de Ushuaia reforzó las tareas de limpieza en distintas arterias de la ciudad para reducir la cantidad de polvo que quedó acumulado después de las nevadas y que, con el retiro de la nieve y el aumento del tránsito, vuelve a quedar en suspensión.
Ushuaia23/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Los trabajos comenzaron a intensificarse durante los últimos días y alcanzan sectores de alta circulación como las avenidas Maipú, Prefectura Naval, Garramuño y Magallanes.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que las tareas se profundizaron después de la última nevada de importancia y forman parte del operativo habitual que se realiza durante la salida del invierno.

A los trabajos municipales se suma el barrido mecánico y manual que realiza Agrotécnica Fueguina en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el servicio contratado.

Durante esta semana una de las intervenciones principales se concentra sobre la avenida Magallanes, donde se registra una importante acumulación de tierra y polvo sobre la calzada.

Desde el Municipio señalaron que las tareas continuarán sobre las principales arterias mientras las condiciones climáticas lo permitan, con el objetivo de avanzar progresivamente sobre los sectores más afectados y mejorar las condiciones de circulación y limpieza urbana.

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