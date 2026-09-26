Aumentaron los casos de moquillo en Río Grande y recomiendan reforzar la vacunación

Ante el incremento de casos de moquillo canino registrados en Río Grande, el Municipio recordó una serie de medidas de prevención y pidió prestar especial atención al esquema de vacunación de las mascotas.
Río Grande 26/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El moquillo es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los perros, aunque no se transmite a las personas. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar el contacto con animales enfermos o con perros cuyo estado sanitario y vacunación se desconozcan.

La vacuna quíntuple es una de las principales herramientas de prevención y debe aplicarse anualmente en clínicas veterinarias para mantener la inmunización. También se recomienda mantener limpios y desinfectados patios, caniles y otros espacios donde permanecen los animales.

Ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, se aconseja aislar al animal de otros perros y realizar una consulta veterinaria.

En caso de detectar perros en la vía pública con signos que puedan estar relacionados con moquillo, los vecinos pueden comunicarse con la línea 147 de Atención Ciudadana para informar la situación a los equipos de Servicios Veterinarios.

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