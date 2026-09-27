Refuerzan la limpieza de calles en Ushuaia por el polvo tras la temporada invernal

Sobre la calle Prefectura Naval, los trabajos se extendieron desde el cartel de Ushuaia hasta el acceso al puerto, mientras que en Fuegia Basket abarcaron el tramo comprendido entre plaza Bolivia y calle Perón.

La jefa de Gabinete, Yésica Garay, y el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, recorrieron durante el sábado los sectores intervenidos y dialogaron con los trabajadores encargados del operativo.

Ferreyra explicó que estas tareas forman parte del esquema de limpieza que se mantiene durante toda la semana para disminuir la presencia de polvo generada luego de la temporada invernal.

Además, señaló que los operativos continuarán durante los próximos días y podrían extenderse alrededor de 20 días más, dependiendo de las condiciones del tiempo.

Desde el Municipio indicaron que el objetivo es mejorar las condiciones ambientales en distintos puntos de Ushuaia y reducir las molestias que genera la tierra acumulada en calles y sectores de circulación.