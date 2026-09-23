Jóvenes de Ushuaia y Río Grande definieron la final provincial de tiro con arco

Río Grande recibió la final provincial de tiro con arco de los Juegos Deportivos Fueguinos 2026, que reunió a jóvenes competidores de esa ciudad y de Ushuaia en la categoría Recurvo U14, tanto masculina como femenina.
De interés 23/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La competencia se llevó adelante en el Anexo del Microestadio de Río Grande. Los representantes de Ushuaia llegaron a esta instancia luego de superar la etapa local, mientras que los participantes riograndenses accedieron directamente a la definición provincial.

En la categoría Recurvo U14 Masculino, Ignacio Mengarelli, de la Agrupación Fueguina de Tiro con Arco (AFTA), se quedó con la medalla de oro tras alcanzar 514 puntos. El segundo lugar fue para Fausto Román García Vargas, representante de Arqueros del Martial, quien finalizó con 446 puntos.

Entre las mujeres, Pía Elizabeth Díaz Torres, de Arqueros del Martial, obtuvo el primer puesto con 417 puntos y se consagró campeona provincial. La medalla de plata quedó en manos de Belida Josefina Romero Zorat, de AFTA, con 357 puntos.

La jornada formó parte del calendario de finales provinciales de los Juegos Deportivos Fueguinos y volvió a reunir a deportistas de distintas ciudades en una disciplina que continúa sumando participación dentro de la provincia.

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