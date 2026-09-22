Lechman: “La provincia está en estado de quebranto y no voy a acompañar un impuestazo”

En declaraciones públicas, Lechman afirmó que los problemas financieros de Tierra del Fuego exceden el conflicto salarial docente y alcanzan al funcionamiento general de la Provincia.

“Si la provincia estuviera atravesando un problema económico solamente para solventar la inversión en educación, estaríamos hablando de algo chico. El tema es que no funciona absolutamente nada”, afirmó.

Lechman cuestionó que la búsqueda de recursos vuelva a pasar por una mayor carga sobre el sector privado. Recordó que en 2013 se aprobó un aporte solidario destinado a salud y educación y señaló que, trece años después, la discusión vuelve al mismo lugar.

“Yo no me voy a transformar en bandido ahora y arruinar lo poco que está funcionando en la provincia acompañando un impuestazo de tal magnitud que lo único que va a hacer es generar más desempleo, más pobreza y más miseria en Tierra del Fuego”, expresó.

Para el parlamentario, el comercio y la industria tampoco están en condiciones de soportar una mayor presión tributaria. “La provincia está en un estado deplorable, el comercio y la industria están en un estado deplorable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Meterle más presión a lo poco que funciona para que estemos todos tirados en el mismo lugar?”, planteó.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo puesto en el Presupuesto 2027. Lechman puso en duda que el proyecto enviado por el Ejecutivo haya sido elaborado para conseguir los consensos necesarios dentro de la Legislatura y consideró que podría terminar nuevamente en una reconducción presupuestaria.

“Estoy más que convencido”, respondió cuando fue consultado sobre esa posibilidad.

Pese a las diferencias con el proyecto, sostuvo que la Cámara debe avanzar con su tratamiento. “Este presupuesto hay que votarlo en general porque es una herramienta que el Gobierno provincial debe tener, y después, en particular, cada uno votará a conciencia. Hay legisladores que seguramente querrán acompañar el tarifazo y hay otros que no vamos a acompañarlo”, señaló.

Lechman también cuestionó los números proyectados para el próximo ejercicio. Durante la entrevista mencionó un déficit previsto de $138 mil millones y lo comparó con un rojo que, según aseguró, actualmente se acerca a los $30 mil millones mensuales solamente para afrontar salarios.

“Por eso digo que me parece irresponsable la redacción de este presupuesto. En vez de apuntar a que la oposición quiera ayudar, está hecho para que todo el mundo se plante y diga: ‘Yo esto no lo puedo votar’”, sostuvo.

Frente a ese escenario, consideró que la respuesta debe buscarse dentro de la propia administración antes de trasladar mayores costos a contribuyentes y empresas.

“Tienen que ordenar, tienen que dejar de malgastar y tienen que dejar de mal invertir”, afirmó.

Lechman también se refirió a las dificultades que atraviesan proveedores del Estado para cobrar y aseguró que el problema no es reciente. “Está rota la cadena de pagos, pero hace rato”, señaló.

En ese contexto, consideró que la Provincia necesitará asistencia nacional para atravesar la actual situación financiera. “La realidad económica de Tierra del Fuego hoy, si no hay una ayuda sustancial del Gobierno nacional, es prácticamente inviable”, aseguró.

“La provincia hoy está en estado calamitoso. Se la puede disfrazar un montón de cosas, pero la verdad es una sola y los números son totalmente negativos”, agregó.

El parlamentario respaldó, en cambio, los proyectos vinculados con la Base Naval Integrada y el desarrollo de un polo logístico antártico en Ushuaia. Consideró que pueden generar infraestructura, inversiones y actividad económica, aunque advirtió que sus efectos no serán inmediatos.

“Creo que lo que más le hace falta a Tierra del Fuego es generar infraestructura. Gente ha venido muchísima, pero no acompañada de infraestructura”, sostuvo.

Lechman también se mostró favorable a generar condiciones para captar inversiones y ratificó su posición respecto del RIGI. Planteó que la ubicación geográfica de Tierra del Fuego representa una ventaja para el desarrollo de la logística antártica, pero que será necesario competir con otros destinos que actualmente concentran buena parte de esa actividad.

Sobre el final, Lechman habló de 2027. Consultado sobre su futuro político y la posibilidad de convertirse en una opción para la Gobernación, respondió: “Yo voy a ser una opción. Después la gente va a decidir en qué lugar me pone”.